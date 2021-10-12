隨著揚州模組廠恢復正常生產、出貨，電子紙供應商元太（8069）火力全開，9月營收衝上18.71億元，年增21.92％、月增117％，寫下轉型純電子紙供應商以來的單月高點。第四季是傳統旺季，再加上第三季訂單遞延出貨，預期營收可望攀上今年單季高點。

元太第三季營運大洗三溫暖，7月營收攀上2019年10月以來的高點、來到16.64億元，不過8月因為揚州疫情升溫，元太旗下子公司揚州川奇光電配合當地防疫要求，員工暫時無法全員上班，造成產品延遲出貨，8月營收滑落到8.61億元。

隨著揚州疫情趨緩，工廠陸續解封、恢復生產，元太加班趕出貨，營運明顯增溫。元太公告9月合併營收衝上18.71億元，相比前一個月暴增117％，相比去年同期成長21.92％，這也是寫下元太關閉LCD面板工廠、轉型純電子紙供應商以來的單月營收高點。累計第三季合併營收約43.96億元，季增8.54％、年減1.26％，也是近八年來的單季高點。

元太先前法說會對於下半年接單狀況看法仍相當樂觀，疫情對於生產、出貨的影響主要在8月份，而下半年是傳統旺季，市場需求比上半年強勁很多，如果可以提早解封，公司會設法透過加班趕工把出貨追上來，把疫情的影響降到最低。

隨著疫情趨緩，揚州廠9月產能逐步拉升，先前遞延的訂單將在第四季陸續出貨，法人預估，元太第四季營收相比第三季還有兩位數的成長，有機會寫下八年來的單季高點。

疫情促使數位轉型加速，電子書閱讀器、電子筆記本、電子貨架標籤都搭上浪潮，元太對於今年下半年、乃至明後年都是審慎樂觀看待。特別是下半年歐美等地解封之後，電子貨架標籤安裝加速，預期未來幾年電子貨架標籤的市場滲透率將快速攀升。而且電子貨架標籤等物聯網新應用的毛利率優於電子書閱讀器等產品，因此未來營收、獲利成長動能看好。

看好電子紙新應用的強勁的需求，元太去年宣布擴增兩條電子紙薄膜生產線、今年又宣布再擴兩條生產線，將於新竹廠總共擴增4條產線，美國那邊也會擴產IoT應用電子紙材料。台灣擴充的產能預期有一條線在今年第四季開始會有一些貢獻，三年內4條新生產線將全數完成，整體前段產能可望較現在擴增四倍。

(時報資訊)

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