崑山科大時尚展演學程10月非常熱鬧，聘請多位時尚明星蒞校授課，讓學生都很興奮。

10月初全國大專院校剛開放實體上課，崑山科大時尚展演事業學士學程早已規畫一系列時尚產業專業業師協同教學，除安排「時尚演藝經紀」講座外，福茂唱片音樂人阿迪老師、時尚教父洪偉明老師和名模洪曉蕾、髮型世界冠軍Ally、國際名模林韋君及澳洲女模白彌兒（Mai）等人，都將蒞校為學生授課，可謂眾星雲集。

崑山科大時尚學程近年來表現亮眼，使其成為中南部培育時尚專業人才重要的培育學校，因而今年吸引許多優秀新生入學一起加入時尚學程的行列。自10月份開始，便規畫時尚產業專業業師協同教學，每一場授課講師都是大咖。

10月7日邀請到邀請薈盛國際法律事務所蔡宗隆律師進行「時尚演藝經紀」講座，他分享在圓夢路上可能會碰到法律問題。 同日下午，福茂唱片作詞人阿迪老師，安排為期兩日的「快時尚—抖音影片製作教學」。

10月13日則邀請髮型世界冠軍、有堅持小姐稱號的Ally老師，帶領學生與產業界進行時尚髮型專業課程研習。

10月14日由擔任崑大講座教授的時尚教父洪偉明，偕同名模洪曉蕾，將帶領同學蒞臨奇美博物館，導覽時尚攝影大師Tim Walker美妙事務攝影展，並且進行「巴黎服裝史」的講座，10月18日安排國際名模林韋君，親自帶領學生執行專業模特兒資料卡拍攝課程，11月初則規畫由澳洲女模白彌兒（Mai）蒞臨授課。

該校時尚學程主任陳怡君表示，培養專業的時尚人需要很多專業的知識與技術的養成，在校方的支持下，大力投注專業師資、設備，系上老師也親力親為帶領同學榮獲許多國際美業大獎、推動時尚創意產品研發、申請專利。

本學程在10月份行程滿檔，除了聚集頂尖業界師資，目前也已經啟動建置時尚類產線，將打造全國最專業的時尚產業人才孵化基地。

(時報資訊)