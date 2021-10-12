長榮大學經營管理博士班為了讓博士學生能夠兼具理論與實務，特別聘請藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，講授品牌管理課程，指導品牌共鳴與品牌價值鏈。
王正坤是現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫美集團總裁，也是皮膚科專科醫師與企管博士。王正坤以藝群醫美集團的品牌打造過程為例來指導學生。
目前藝群集團旗下有9家診所與1家Dr.藝群保養品公司，累計患者超過300萬人次；藝群保養品也在寶雅、康是美、屈臣氏等美妝通路，超過一千家門市銷售，是醫美市場的知名品牌。
據悉，2022年QS世界大學排名，長榮大學已進入全球1,001～1,200名。該校管理學院也在今年通過AACSB國際認證，躋身全球前6％卓越商管學院行列。
王正坤指導該校博士生從品牌規畫開始打造強勢品牌，依序是品牌定位模型、品牌共鳴金字塔模型及品牌價值鏈模型。企業首先啟動品牌辨識，由凸顯品牌的品類辨識與滿足顧客需求來達到品牌知曉（brand awareness），接著發展品牌意涵，強化品牌的功效與意象來達到強烈的品牌聯想，讓消費者產生對於品牌的正向回應，形成好的品牌態度，最後產生品牌共鳴（brand resonance），讓顧客對於品牌產生忠誠、心理依附、社群感覺與主動參與。
王正坤指出，品牌共鳴影響顧客的心智，然後產生市場績效，最終創造股東價值。上市公司的品牌價值在財務報表上面會呈現在股價、本益比與公司的整體市值等數據，也形成了一條品牌價值鏈。
王正坤說，所有的企業都需要建立強大的品牌，才能擁有品牌競爭力，讓消費者腦海中強烈記住這個品牌，企業才具有永續經營的能力。
(時報資訊)
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