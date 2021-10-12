八德首屈一指的指標建商三本建設，揮軍桃園市，在小檜溪重畫區內3塊總面積近4千坪的基地，預估2022年第一季依建照取得進程開案，規畫2～3房主力，少數珍稀面向與樓層會做4房，市場評估三本小檜溪案開價坐4望5，總銷規模達180億。

此次由「代銷南霸天」封號的上揚國際負責銷售，在明年正式開案前，三本建設董事長王燕鴻分別規畫以美學圍籬櫥窗的展演方式「向大師致敬」，同時翻新基地，塑造一塊城市綠洲，以城市空間營造，與吸引民眾駐足、打卡，讓美學與城市生活對話。

上揚代銷的三本建設小檜溪3塊基地各有特色，小檜溪段90地號位於商業區第一排，小檜溪段174地號、168地號皆在春日路，首發案將是春日路上的168地號。

(時報資訊)