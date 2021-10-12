戴德梁行受託辦理桃園八德住宅區土地標售案，為已變更完成之第二種住宅區土地，基地位於桃園市八德區永豐路上，距離未來鐵路地下化的桃園醫院車站步行時間僅需7分鐘，土地面積約5,719.16坪（第二種住宅區約5,366.29坪，道路用地及綠地用地約352.866坪），為桃園地區稀有大面積完整街廓且產權單一之土地。

基地旁為已開闢完成之公園及停車場，周邊為傳統永豐生活圈，沿街店面及商圈林立，更有永豐高中、新興高中、元智大學等教育設施及衛生福利部桃園醫院，生活機能相當豐富完善。本標案預計於11月24日（周三）開標，標售底價為新台幣33億元，土地單價約為61.5萬元，容積單價僅需25.62萬元。

桃園市10年常住人口增加11.4％，10年內人口成長逾22.4萬人，住宅量增18.4％，雙指標都是全國最高，人口紅利加上正處於建設高峰期，房市爆發力旺盛。洽詢電話：（02）8788-3288。

(時報資訊)