台灣最大工業用布廠弘裕企業（1474）今年邁入51周年，成功跨足袋材裝備面料、遮陽面料及醫療紡織品等領域。2021年1～8月營收22.36億元，較去年同期優，也是弘裕近10年來營運表現最亮眼的。面對後疫情市場趨勢與機會，看好居家用家飾布、3C用紡織品、戶外裝備用布等，將為弘裕挹注成長動能。
弘裕發言人徐為芳副理表示，全球疫情推升了ESG（環境、社會及公司治理）浪潮，掀起大家開始著重在氣候變遷、碳排放的議題。尤其歐盟將在2023年針對高耗能產品課徵碳關稅，Nike 、Apple等國際品牌皆高喊永續宣言，將於2030年要求供應鏈減少30％碳排放及實現碳中和；以及重視台灣紡織供應鏈的永續性解決方案。
弘裕積極研發永續性產品、以及增加回收紗線的使用、無水染色及無氟撥水的製程。
近年更朝向以循環設計為開發重點，弘裕同時擁有bluesign、GRS、Higg Index、Greenguard等環保證書，在永續發展上的成果有目共睹。
弘裕三大主軸產品包括：環保永續、安全防護、機能舒適為主。同時也是醫療器材GMP認證廠，可提供專業醫療用布料及成衣，具備優異防撥水與抗污性、不易產生微塵，是隔離衣、手術衣的最具環保選擇。
弘裕財務長陳滄俊副總表示，永續投資是企業前進的動力，弘裕江西九江廠今年11月中將完成織布車間及設備車間，12月試營運，2022年第一季量產，未來預計每月產能達1,000萬碼布，期待成功的締造另一波輝煌佳績。
(時報資訊)
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