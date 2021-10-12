推動全球企業、服務供應商和政府機構網路連接與安全創新的技術領導廠商－是德科技（Keysight Technologies Inc.），日前宣布將於10月12日至14日展開電子量測年度盛會「Keysight World 2021」，並因疫情今年改採線上舉辦，線上報名登記可上https://www.keysight.com/tw/zh/events/keysight-world-2021.html。

本屆「Keysight World 2021」將以「萬物相連 無遠弗屆」為主題，並針對「啟動萬物連網大趨勢」、「駕馭數位轉型大浪潮」、「建構安全防護網」等三大議題邀請海內外重量級產業人士與業界先進交流互動，同時展示各關鍵技術領域的全方位解決方案，協助台灣業界掌握國際市場趨勢脈動。

此外，針對台灣近期面臨到的科技人才荒，是德科技更推出一系列創新教育解決方案，協助台灣科技產、學界提早布局、培育下世代科技人才，掌握天時、地利、人和的成功關鍵。尤其是德科技觀察到，對於理工科系的老師與學生而言，除了遠距教學外，如何遠距操作實驗也成為另一個關鍵且迫切需要有可行方案的議題。為此，是德科技提供了多元的創新教育工具及資源，致力協助教學實驗室順利轉型遠距教學，為形塑未來新興科技人才盡一份心力。

根據是德科技年初發表的五大科技趨勢預測，包含數位轉型、5G、O-RAN、自駕車及量子運算等將成為未來產業發展的重要關鍵，而為實現其目標首當其重則為STEM尖端人才的培育。是德科技行銷處副總經理羅大鈞表示：「5G、AI等新技術的興起讓科技人才在各行各業間炙手可熱，藉由是德科技提供的創新教育解決方案，研究人員、教育工作者與學生們得以在疫情期間繼續運用頂尖工具，拓展知識並培養相關技能，協助STEM人才培育不斷鏈，進而維持台灣科技人才的競爭力。」

(時報資訊)