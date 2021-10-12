財務結構穩健的英國保誠人壽，以多元化通路策略站穩台灣保險市場後，總經理王慰慈期許接下來能在成長與貢獻並進的策略下持續深耕台灣市場。王慰慈說，「希望我們給台灣民眾的印象是懂得回饋社會的保險公司！」

英國保誠人壽過去十多年在台創造自己的利基市場，展望下一個十年，王慰慈說，持續以守護家庭的概念出發聚焦保障型商品仍將會是商品主軸，數位上將更優化各項流程讓客戶更加便捷，也將透過深化多元通路的發展來讓業績質量並重的成長；但同時，回饋社會則是相同重要的任務。

王慰慈表示，英國保誠人壽目前給予員工一年12天志工假，就是希望鼓勵員工每個月抽出一天去做公益。另外，公司員工也會自行分組，包括去偏鄉學校教小孩使用電腦等3C產品、陪伴失智老人、去年也種下上千棵的樹來愛護我們的土地，王慰慈認為，回饋社會是企業的社會責任，必須引導員工真心投入社會公益與服務，共同來創造企業的價值。

英國保誠人壽長期體察消費者對保險服務的需求，才能從各方面呈現出有溫度的服務。最近發現少子化高齡化影響下的「三明治族群」要負擔的責任比以往更多，加上新冠疫情帶來的無力感，比以往更渴望拿回人生的主動權，因此提出4A（Accessible、Affordable、Approachable、Actionable）回應消費者需求，期望以多元化的商品與服務，讓消費者依據自己的需求和狀況自由選擇，主動找尋屬於自己獨一無二的「幸福方程式」。

經常針對不同族群給予溫馨關懷的英國保誠人壽，希望在經營保險事業的同時，也帶給社會一些溫暖與正向的力量。王慰慈認為，「傾聽消費者需求、幫助人們實現人生最大價值」這是保誠秉持的初衷，絕對不是口號而已，英國保誠人壽許多創新又暖心的服務都是由此而來，未來將持續回饋與服務社會，讓大家一想到保誠，就想到溫暖與公益。

(時報資訊)