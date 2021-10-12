近年來以多元通路策略成功站穩國內保險市場的英國保誠人壽，透過議題式設定來吸引民眾關注健康、子女教育、資產規劃以及退休等面向的人生保障，鮮少針對公司單一保單大打廣告或推介。
英國保誠人壽總經理王慰慈認為，與其硬塞給客戶單一商品，不如喚醒民眾對守護家庭的概念，讓民眾有機會思考保險可在他們愛家人的思維中提供哪些幫助，才能深化保險對社會的價值。
英國保誠人壽在12年前轉型成為主攻銀行保險通路的外商壽險公司，近年來在站穩銀行保險通路的基礎後，開始發展電話行銷、團保、保經代、網路投保等多元化的行銷通路，希望讓消費者可以依據自己的習慣及喜好，自主選擇想要的服務以及商品。
重視保障商品 做出差異化
近年來的行銷策略透過領先同業關注兒童生活、理財、安全教育與健康等議題，並且從2018年起，連續四年透過網路調查，了解台灣民眾對於子女教育金準備的態度、規劃以及趨勢等變化，定期公布每年子女教育議題，例如2021年的主題為「教育金準備暨學習資源大健檢」，讓家長們更深切了解準備子女教育金的現況與趨勢，都可見保誠和多數保險公司不同的行銷策略。
王慰慈認為，透過活動或者調查報告、故事性銷售去喚醒民眾的需求，不直接推銷商品保單，而是讓民眾自己去感受到保險的價值，進而去了解自己的需求，這樣才能更深化保險的價值。尤其在集團重視保障型商品的方向下，從健康的面向出發，讓客戶先了解自己的身體進而重視健康，也是喚醒他們對保障型商品認同的一個方式。而這樣的銷售模式也獲得銀行與保經代通路夥伴的肯定，因此打造了英國保誠人壽在國內保險市場走出與同業差異化的定位，也拉近了和客戶之間的距離。
數位策略 也可以有溫度
英國保誠人壽不僅在行銷策略上獨樹一格，在數位策略上的發展更比別人提早一步。王慰慈經常提醒員工：「機會永遠是留給準備好的人！」因此早在三年前，英國保誠人壽獲得集團大力支持，開始積極投入數位金融服務，深入體察消費者需求，力求提供客戶創新便利的體驗。
王慰慈指出，數位策略也可以有溫度，除了讓客戶感受到便捷，也可以讓他們透過數位工具主動掌握自己的健康狀況，也呼應英國保誠集團提倡健康與保障一樣重要的理念。包括英國保誠人壽智能客服「保寶」自2019年4月上線至今已突破11萬使用人次，不論是變更聯絡資訊、申請「保戶e通知」電子通知單或是辦理保單借款，都可以透過「保寶」簡易友善的介面操作完成。
同時也結合AI人工智能與大數據，推出台灣業界唯一提供全方位健康管理服務的應用程式「Pulse跳動生活」App，功能包含「360度健康評估」、「症狀檢視」、「智能中醫體質檢測」等，提供民眾免費下載，以正面、積極和有趣的方式鼓勵人們保持健康。台灣市場自2020年9月中旬上市至今，已有超過18萬個的下載數及近10萬個的註冊數，讓國人透過便利的數位工具做好個人健康管理。
王慰慈認為，後疫情時代對許多企業是考驗也是機會，英國保誠人壽多年來在數位金融上的準備，可望帶給客戶更活潑、便利與多樣的線上體驗；而持續在保障型商品與健康議題上的策略，勢必讓更多人從重視自身健康開始來關愛家人、重視保障規劃。
(時報資訊)
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