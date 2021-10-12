全台161家觀光工廠，原被政府部會列入第二波加碼的食用券、農遊券及藝放券官方合作場域店家，為此，中華民國觀光工廠促進協會理事長許立昇疾呼，應將觀光工廠列入國旅券等其他加碼券的官方合作場域店家；結果，交通部日前決定將觀光工廠列入國旅券的官方合作場域店家，讓全台觀光工廠業者鬆了一口氣。

至於新的觀光工廠已陸續籌設中，包括知名鳳梨酥大廠寶田公司－微熱山丘，斥資購地進駐南投市旺來產業園區，將興建廠辦大樓，並規畫森林學堂、大草坪、森林花坊及有機蔬食園等，預定2023年第二季完工啟用。寶田創辦人許銘仁還準備種植幾百棵大樹，打造綠意盎然的「森林觀光工廠」。

無獨有偶，樹德企業斥資逾20億元（含設備投資額），興建南崗工業區新廠－「半山夢工廠」，也有意申請觀光工廠。 對此，許立昇說，上述兩家未來若取得經濟部工業局的觀光工廠資格，將力邀加入該協會，強化觀光工廠會員的陣容。

交通部配合振興五倍券，推出120萬份國旅券，10月7日再加碼120萬份，共發放240萬份，每份發放1,000元，符合振興五倍券資格者均可參加抽籤。經觀光工廠業者積極爭取下，交通部日前又新增工業局核准的觀光工廠，也納入適用配合商家，上述多種振興券可適用店家已有約四千家，未來還會陸續增加中。

許立昇強調，觀光產業復甦時間將比其他行業更長，業者期望在這波振興五倍券與各式加碼券，可帶來觀光工廠營運的新契機。

(時報資訊)