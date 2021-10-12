彰化縣長王惠美11日宣布「振興經濟、彰化加碼」方案，其中，最大獎－頭獎是彰化伸港青年住宅一戶，價值上百萬元，縣府預計分三次抽出青年住宅，每次抽一戶、共有三戶，若中獎者不領房，也可領取等值現金。

另外，二獎是彰化在地產業「摩特動力」生產製造的電動機車1輛，市價逾5.89萬元，共計100輛，民眾上網登錄後，自10月15日起到明年6月30日止，在彰化消費滿200元以上，就有中獎的機會。

此外，該活動還有1.8萬個的現金紅包獎，有2萬元、1萬元、5,000元、2,000元及1,000元與500元等，民眾憑消費滿200元以上的發票、免用統一發票收據或台灣pay消費明細，只要在10月15日起到明年6月30日止，上網登錄，即可參加抽獎。此次活動分三次抽獎，分別在明年1月、4月及7月抽獎，希望透過舉辦抽獎活動，歡迎全國民眾來彰化消費、拚經濟。

王惠美指出，彰化在地產業、商圈與觀光工廠也很給力，彰化縣旅遊產業協會整合彰化縣的觀光工廠、休閒農場、在地商圈、餐飲業者、交通業者，及伴手禮業者等，加碼推出「彰化安心遊五倍券」，有三大主軸「商品買一送一」、「鹿港廟口商圈吃透透」及「遨遊彰化景點自由配」優惠活動。

(時報資訊)