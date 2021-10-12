貨櫃三雄今年獲利爆發，高居每股獲利王的陽明海運正準備帶頭加薪！董事長鄭貞茂11日透露，航運業薪水高，但還會更高，陽明準備帶頭調薪，歡迎同業加入加薪行列。

陽明今年上半年稅後淨利590.52億元，EPS達17.88元，為貨櫃航運獲利王。此前，陽明在4月為課長級以下基層員工調升薪資4～5％，但已經很久沒有全員加薪。如今隨著政府明年將調漲基本工資，接著軍公教也擬調薪的氛圍下，陽明也將擬定全員加薪計畫，送交董事長討論。

此舉也獲得泛公股的台航響應，台航董事長劉文慶表示，公司今年獲利佳，按照市況預估到2024年都會賺錢，因此可望配合公教人員調薪辦法做，視年資、績效，在明年調薪3～7％，平均調薪幅度約5％。

鄭貞茂11日受邀出席船長公會60周年慶祝大會，他在致詞時表示，海運市場生意不錯、但壓力更大，過去聽到「人安、船安、貨安」，在他接下陽明董事長之後，對這句話的體會非常深，現在全球主要港口塞港嚴重，船隻調度安排不易，船員的安全關係到船安與貨安，但船隻發生狀況多半在國外，相關從業人員工作的擔子都很重。

再者，為了滿足國內企業界需求，陽明今年來也配合經濟部與交通部，開了好多加班船為國內廠商疏運貨物。

陽明10月一艘2,800TEU級全貨櫃輪長明輪新船，即將配合已公告之臨時性運力調整計畫，投入一航次中東線加班船服務，協助紓解國內產業出口艙位。

(時報資訊)

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