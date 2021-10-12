雙十連假三天全台不僅國道塞車、旅遊景點爆人潮，百貨、購物商場在周年慶與五倍券助攻下，人潮與業績亦雙成長；包括遠百、新光三越、環球、大江購物商場等均有一～二成業績增長，新光三越販促部副總謝英明更強調，周年慶店廠商終於看到笑顏，對第四季業績更加樂觀！
遠百雙十連假，逢周年慶檔期加上五倍券雙重利多助攻下，業績和去年相比成長逾二成，包含精名品、化妝品、家電家用、蘋果新機、運動休閒和餐飲皆表現不錯；其中，台中大遠百周年慶正在進行中，業績成長飆破二成，而連假最後一天輕度颱風圓規影響，北部店點反倒湧進開車進館內消費人潮，遠百信義A13全館主題餐廳、美食街、下午茶用餐期間一位難求，整體人潮成長20％，板橋大遠百亦出現主顧客回籠預購周年慶。
新光三越全台連假人潮已回復至去年同期水準，業績整體成長至少二成；台北南西店周年慶逢雙十連假，採購人潮爆棚，加上五倍券助攻，蘋果新機熱銷翻倍，家電業績則成長五成，特別一提的是，五倍券使用首日收單狀況比去年三倍券首日成長五～六倍；而信義店也在五倍券帶動下，業績增一成，其中休閒服飾表現最佳，客單平均五千元，運動品牌業績翻倍，香氛、餐飲業則收單不少五倍券，成交筆數大幅成長。
環球購物中心Global Mall表示，雙十連假期間民眾於Global Mall館內使用五倍券消費即占二成以上，其中使用五倍券的消費金額比去年三倍券大幅增長高達四倍，進一步帶動周年慶首五日業績較去年同期成長超過一成，又以3C家電、生活傢飾及嬰童親子用品成長幅度最高、超過二成。
雙十連假在五倍券助攻下，大江周年慶業績成長8％，大江購物中心副總何旭魁表示，觀察後疫情時期，吃、玩比買重要，連假前二天大多數選擇中、南部國內旅遊，或是出門吃大餐等外出娛樂行程，餐飲業績大幅成長10％，帶動周年慶表現較去年成長8％，包括家電健康器材、3C、嬰童、運動用品等均有5至15％成長表現，五倍券收單則比去年三倍券增加三～四倍。
(時報資訊)
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