台苯董事改選在上周外資電子投票截止結束，委託書徵求也大致底定下，將於本周四進行最終決戰。據悉，公司派林文淵陣營加計委託書、外資電子投票及自身持股後，已囊括逾六成股權實力，預估董事席次可望穩定從七席推進至八席，後續將以「擁八望九」目標積極挺進。14日股東臨時會改選結果是否如願，引發關注。
台苯董事共11席，目前公司派陣營七席、市場派四席。法人認為，孫鐵漢陣營面對這次董事席次恐減少挑戰，除持股已從3％回補拉升至10％，加計委託書徵求，推估合計掌控股權應有二成水準，拿下二席董事不成問題；倘若配票策略比公司派略勝一籌，董次席次或有機會上看三席。
台苯現任董事是在2019年元月股東臨時會選出，2022年元月底到期；這次提前選舉八席董事及三席獨立董事，包括公司派和市場派都足額提名共16名普董與6名獨董候選人，互不相讓。
台苯公司派林文淵陣營二年多來不斷增加持股，台鋼集團（含春雨企業）帳面上持有近15％，林文淵親家高雄陳啟川文教基金會持有5.45％，公司派在股權上占優勢。
市場傳言，林文淵、台鋼集團陣營目前持股已從二成六提高至三成，並找來長龍、聯洲二家通路業者收購委託書；孫鐵漢陣營持股10％，還有委託書大王張永祥的全通支持，兩大陣營委託書徵求差距不大。惟孫鐵漢陣營回補持股至一成，確保拉高投票實力後，近期似乎有小幅賣超1～2％台苯股票。
面對市場派屢屢對外發布外資投票建議機構有利訊息，林文淵等公司團隊則積極與多家外資法人視訊會議，說明營運績效，爭取支持，企圖以實際業績取代口水論戰。
據悉，台苯外資持股約10.87％，上周已有7～8％外資法人在電子投票截至期限完成投票。
(時報資訊)
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