台中房市今年推案爆量，因疫情影響，建照審核已經大塞車，加上營造成本高漲、難以估算房價，不少新案遞延進場！目前已知預計國慶光輝10月進場的指標新案，包括「由鉅惟上」、「精銳Sky One」、「陸府織森」及「惠宇上和」等品牌建商新作，在各個區域推案成焦點，總銷金額超過200億元。
根據台中市地政局最新統計資料顯示，台中今年前三季不動產移轉棟數達到35,148棟，已連續三年上漲，年增5.9％；另據民政局統計，台中總人口達281.6萬人，10年來人口成長超過30萬人，成為全台第二大城市。人口紅利帶動住宅剛性需求大增，房市蓬勃發展，房價水漲船高。
住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，台中無論是就業機會、全國投資件數、投資金額皆穩冠六都，今年中科營業額更力拚兆元大關，整體投資力道強勁，不僅挹注大量人口紅利，更帶動不動產剛性需求不墜，近年更隨著交通路網漸完熟，朝向多核心發展，北屯、西屯、南屯等三大屯區各有亮點，房市價量齊揚。
其中，台中西屯區七期重劃區在外圍擠壓效應下，補漲態勢強勁，預計最快在10月登場的由鉅建設「惟上」，基地面積近1,500坪，規畫70、80、90坪標配型產品，總銷上看百億，目前市場詢問度高。
而南屯區單元二綠豪宅聚落新案「精銳Sky One」，是今年唯一萬坪公園第一排新案，基地面積1,558坪完整街廓，面對萬坪黎新公園，全案總銷約50億元，產品設定為50、60、120坪，每坪單價62至72萬元。
北屯區則以台中近年開發面積最大的14期重劃區最受關注，除了與74號快速道路相連，區內重大投資建設如台中巨蛋、漢神洲際娛樂商城等利多題材。
以生機建築在業界頗具盛名的陸府建設，新案量少質精，因而陸府開發腳步所到之處總有大批認同者追隨跟進，10月國慶連假進場的「陸府織森」預售新案，位在14期東側的「823公園仁美特區」，基地面積約1,400坪正對綠地公園第一排位置，產品規畫48坪與54坪，每坪開價55～60萬元，目前預約熱絡。
同樣擁有商場題材支撐的烏日高鐵特區，今年8月，在總投資額高達350億元的「超級娛樂購物城」成功標脫後，房市一路長紅，惠宇建設10月趁勢推出預售新案「惠宇上和」，基地面積2,600坪，產品規畫30-50坪2～4房，總戶數250戶，每坪均價約35萬元，總銷30億元，同樣預約熱絡。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：