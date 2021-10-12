台中房市今年推案爆量，因疫情影響，建照審核已經大塞車，加上營造成本高漲、難以估算房價，不少新案遞延進場！目前已知預計國慶光輝10月進場的指標新案，包括「由鉅惟上」、「精銳Sky One」、「陸府織森」及「惠宇上和」等品牌建商新作，在各個區域推案成焦點，總銷金額超過200億元。

根據台中市地政局最新統計資料顯示，台中今年前三季不動產移轉棟數達到35,148棟，已連續三年上漲，年增5.9％；另據民政局統計，台中總人口達281.6萬人，10年來人口成長超過30萬人，成為全台第二大城市。人口紅利帶動住宅剛性需求大增，房市蓬勃發展，房價水漲船高。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，台中無論是就業機會、全國投資件數、投資金額皆穩冠六都，今年中科營業額更力拚兆元大關，整體投資力道強勁，不僅挹注大量人口紅利，更帶動不動產剛性需求不墜，近年更隨著交通路網漸完熟，朝向多核心發展，北屯、西屯、南屯等三大屯區各有亮點，房市價量齊揚。

其中，台中西屯區七期重劃區在外圍擠壓效應下，補漲態勢強勁，預計最快在10月登場的由鉅建設「惟上」，基地面積近1,500坪，規畫70、80、90坪標配型產品，總銷上看百億，目前市場詢問度高。

而南屯區單元二綠豪宅聚落新案「精銳Sky One」，是今年唯一萬坪公園第一排新案，基地面積1,558坪完整街廓，面對萬坪黎新公園，全案總銷約50億元，產品設定為50、60、120坪，每坪單價62至72萬元。

北屯區則以台中近年開發面積最大的14期重劃區最受關注，除了與74號快速道路相連，區內重大投資建設如台中巨蛋、漢神洲際娛樂商城等利多題材。

以生機建築在業界頗具盛名的陸府建設，新案量少質精，因而陸府開發腳步所到之處總有大批認同者追隨跟進，10月國慶連假進場的「陸府織森」預售新案，位在14期東側的「823公園仁美特區」，基地面積約1,400坪正對綠地公園第一排位置，產品規畫48坪與54坪，每坪開價55～60萬元，目前預約熱絡。

同樣擁有商場題材支撐的烏日高鐵特區，今年8月，在總投資額高達350億元的「超級娛樂購物城」成功標脫後，房市一路長紅，惠宇建設10月趁勢推出預售新案「惠宇上和」，基地面積2,600坪，產品規畫30-50坪2～4房，總戶數250戶，每坪均價約35萬元，總銷30億元，同樣預約熱絡。

(時報資訊)