疫情趨緩，先前在防疫口罩、防護衣、隔離面罩上提供資源的國家防疫隊，因應後疫情時代，進行全面轉型，包括遠東新、新纖、聚陽、南緯、興采、南六、康那香，紛紛朝醫材、電動車、電子科技領域創新發展，期待營運再創高峰。
防疫期間，遠東新是國內最大口罩原料、醫療級PE／PP及PE／PET複合纖維供應商。積極爭取後疫情商機，遠東新已研發出用PET原料製成採血管，較傳統玻璃材質更加耐摔、易於運送與保存；用於防疫的防霧面罩，也利用可回收PT膠片製成。
工程塑膠是新纖營運三大產項之一，在疫情高峰期，大量提供客戶做為防疫面罩材質。目前，新纖工程塑膠粒已打入電動車供應鏈，主要提供給電動車充電槍的特殊膠布，因為電動車充電槍要求必須耐高壓、高溫，新纖運用特殊配方，已經通過認證開始小量出貨。
在疫情期間生產P1、P2、P3一次性醫用防護衣、抗菌機能口罩的南緯，目前主打的是智慧衣著的創新；南緯集團子公司「金鼎金屬纖維科技」，運用高科技的金屬纖維材料，使智慧服裝將流行時尚與嶄新的電子資訊科技融合為一體，為智慧服裝提供了完整的整合供應鏈。
成衣廠聚陽的防護衣是在疫情嚴重時，提供給醫療單位最多的企業之一。在後疫情時代，聚陽指出，將與相關單位合作，持續朝醫療智慧衣的研發創新努力。
去年成為紡織防疫國家隊成員並通過GMP認證的興采，持續研發創新具抗菌、抗靜電、增加血液循環的「咖啡銀纖維」核心產品，是興采未來在醫療領域上發展的營運目標及策略布局。
國內最大不織布供應商南六，提供隔離衣、防護衣用布、一次性使用手術衣布料，以及醫用口罩原料，在疫情期間，是生產最多的廠商。未來，南六將朝衛材、醫療、汽材等領域進行垂直整合。
疫情高峰時，口罩日產達400萬片以上康那香，下一波營運動能在投資17億元的新廠；新廠產線主攻較高等級的工業用不織布，終端應用於電子擦拭布、皮革基布等。
(時報資訊)
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