財政部近日發布統計通報指出，2021年前八月中間產品出口年增33.2％，創近11年同期最大增幅，出口比重上升至78.4％，由於台灣出口的中間產品超過四成皆為「積體電路」，顯見台灣受惠於電子零組件出口訂單暢旺，因此挹注中間產品積體電路出口值。

若依國際商品統一分類（HS）觀察，2021年前八月中間產品以積體電路占比44％最高，顯見台灣在全球半導體產業供應鏈的關鍵代工地位，其次為電腦零附件、石油煉製品、液晶裝置、無線傳輸器具零附件，介於2.2～4.9％等。

根據財政部統計，台灣出口產品可分為「資本財」、「消費品」、「中間產品」三大類，近十年來中間產品占台灣總出口比重在77.1～78.8％，相比之下，資本財占比約10.5～13.4％、消費品占比更只有9.1～12.1％，顯見中間產品為我國出口主力。

台灣位處全球半導體產業鏈的晶圓代工廠商，例如台積電、聯電等，多為進口電子零組件生產原料與資本設備如EUV光刻機、刻蝕機等，再加工製成晶片銷往他國，因此中間產品為台灣出口的主要項目。

以主要出口市場觀察，台灣的中間產品外銷市場以大陸、東協為主，近十年MIT中間產品有五成出口到大陸，約兩成則銷往東協，對美國、歐洲及日本占比則介於5.8～9％。

官員指出，近年受惠於全球半導體需求暢旺、疫情帶動宅經濟與遠距商機發展，還有全球新興科技5G與電動車熱銷等因素，MIT的車用電子、5G晶片等皆為近兩年台灣出口主力。

依主計總處預估，2021年全年出口、進口值估可分別達到4,424億美元、3,743億美元，可創下歷年新高水準，且全年出口成長率皆有望達28％以上，同創近11年來最佳表現。

(時報資訊)

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