泰鼎-KY（4927）營運傳捷報，11日公告指出，8日開始進的第二劑疫苗施打，已於10日完成全體員工100％兩劑疫苗覆蓋率，以及響應政府的沙盒計畫，將於19日如期啟用，同時，四廠土地近日也完成動土儀式，正進行水、電相關基礎建設，為將來擴產計畫提前布局。

泰鼎表示，看好明年四大產品線均具備高成長潛力，尤其後續Mini LED背光板和汽車板的動能最為強勁，因此除了如火如荼推進三廠擴產外，也同時進行四廠預定地的水、電相關基礎建設，預計2022年第二季完工，下半年推動該廠擴建計畫。

而三廠新產能的擴充上也有新進展，原預計三廠一條產線月產能是5萬米平方，該廠總共有25萬米平方，新的規劃是將單條產能提升到8萬米平方，全數開出將達到40萬米平方的月產能。

法人表示，目前泰鼎已是東南亞最大的PCB廠，三廠全產後，有望成為全球硬板產出最大的業者。

據了解，泰鼎積極擴產，除了因應韓系Mini LED背光板明年需求有望翻倍成長外，也有在汽車板（包括電動車）爭取新客戶、新應用，以及開發電池模組、記憶體模組等新產品。

值得關注的是，泰國政府看重Mini LED背光板為技術含金量高的產品，因此提供泰鼎六年免稅專案，隨著Mini LED進入加速成長期，明年起市場需求持續放大，此項優惠有助於泰鼎獲利有高度成長優勢。

防疫方面，泰鼎表示，秉持以人為本的精神，此次接種對象除了一廠、二廠、三廠及協峰單面板廠所有員工外，還擴及到尚未接種疫苗的員工家屬，加上即將啟動的沙盒計畫，防疫有成備受肯定、員工及家屬無後顧之憂，目前整體員工數回到將近8,100位高峰，稼動率維持高檔滿載。

響應泰國政府政策規劃並建置的泰鼎沙盒計畫（Apex Sandbox）將如期於15日完成前置作業，19日正式啟用。該計畫兼具科技、太陽能應用、隔離設備建置，落實「篩檢、隔離、收治、預防」等核心，透過員工住廠、公司提供三餐食宿、減少通勤往返等方式，以降低感染風險，預期能完善保護工廠整體營運及照顧員工安全。

泰鼎提到，公司防疫超前且周全，不僅受到泰國政府肯定，甚至進一步簽署合作備忘錄，由泰鼎分享經驗，協助政府推動當地製造業的沙盒計畫，與此同時，當地政府除了核發藍色工廠認證書（Standard Factory/Blue Factory），作為泰國全體員工已完整接種兩劑疫苗的認證外，也承諾免費提供PCR檢測、確保供應新進員工疫苗接種等，以及若有員工染疫，優先供應醫療資源與協助。

(時報資訊)

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