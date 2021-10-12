第三季全球PC（含筆電、桌機及工作站）市場維穩增長走勢，依國際數據資訊IDC統計出貨總量達8,665.2萬台，季增3.6％、年成長3.9％，來到今年高峰。台五大筆電ODM廠也在客戶拉貨力道增溫下，以總出貨量4,785萬台，同步站上今年高點。
惟相對去年第四季全球PC總量達20年來的單季高峰，加上供應鏈缺料改善有限，又有中國能耗雙控的限電政策打亂，台廠對接下來第四季的出貨動能多略保守，估將拚與第三季有持平表現。
依IDC調查，第三季全球PC市場已連六季維持年正成長，不過同時也持續受到供應鏈料件時有短缺，及國際物流等挑戰阻礙出貨動能，且迄今仍未見太大改善。
各品牌廠的市占排名雖沒明顯變化，不過受到Chromebook訂單走緩影響，位居第二的惠普季減幅度擴大至5.4％、單季PC出貨量跌破1,760萬台，今年以來季季走衰。同樣略受Chromebook影響的宏碁，單季出貨則有季減約10萬台、1.7％的小幅下滑，為598餘萬台，與出貨季增1～2％、回升至603萬台的華碩並列市占第五。
Chromebook出貨的減少，也直接拖累台廠廣達第三季的出貨表現，尤7、8月其單月筆電出貨下滑至今年低檔的590萬、550萬台，雖9月在蘋果出貨帶動下、回升至600萬台，不過其單季出貨仍季減逾8.4％、年減逾4.9％，降至1,740萬台，低於內部原先設定達1,800萬台以上的目標。
另一方面，在第三季有相對強勁增長力道的，除了蘋果因舊機款有感降價、推升出貨大幅季增超過24％、達近765萬台外，受惠Back to Office等商用PC回溫及升級需求的戴爾，出貨則有8.6％的季增長、達1,518.3萬台，亦連帶拉抬ODM廠緯創於該季有筆電出貨量以660萬台站高、桌機出貨量230萬台與上季持平的表現。
此外，同樣受惠客戶加碼商用機款拉貨的仁寶，筆電單季出貨量衝上1,540萬台創高，英業達也在客戶針對商用、電競及高單價之機款出貨需求增溫下，單季筆電出貨以590萬台站高。
(時報資訊)
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