在疫情影響之下，實體零售通路首當其衝，虛實整合OMO業者Cyberbiz表示，接下來在零售旺季到來、五倍券啟用以及疫情趨緩等因素帶動下，加上大環境消費力道反彈，將有望使百貨、零售業成為受惠最多的產業之一。Cyberbiz執行長蘇基明則認為，疫情後數位轉型會更加快速，零售百貨產業應掌握「會員」與「行銷」2大決勝關鍵，利用疫情期間所獲得的線上銷售，與線下銷售整合，積極拓展全零售通路布局。
因應大環境的變化，蘇基明強調，實體零售通路應盡快完善數位化，將數位工具作為拓展通路的一大利器。而疫情過後，零售百貨業需要透過完整的會員資料，以OMO虛實整合迎戰不同場景的零售。以線下為主體的百貨業來說，在疫情期間為持續服務消費者，部分業者運用櫃上人員進行直播經營熟客、更依靠線上購物網站與APP、Facebook等社群持續吸引消費者下單，對於營運挹注相當成效。
Cyberbiz調查，從疫情警戒升級的3個月內，百貨業者的「電商官網」整體業績成長2倍，個別表現良好的商家甚至有4、5倍的成長，顯示民眾消費習慣轉到線上，也顯示實體零售通路積極開拓新的銷售渠道。
Cyberbiz強調，業者這段期間獲得的線上會員資料，應同步整合至線下，並且建立完善的會員資料庫及會員機制，並將這些數據進行「會員再行銷」及行銷策略規劃，讓線上、線下全通路串接與融合更完善。
此外，Cyberbiz也認為，第二個決勝關鍵在於業者應靈活調配線上線下行銷資源。過往百貨周年慶大多集中在10月，且11月中就結束，剛好與電商大檔雙11錯身而過，導致部分消費者的消費預算與力道，都留到雙11才爆發。
不過，今年的百貨周年慶恰逢五倍券啟用，Cyberbiz建議業者應該靈活調配檔期，例如已有許多百貨周年慶延至五倍券正式啟用後才開跑，亦有百貨將周年慶時間調整與雙11同步。另外，由於五倍券的使用效期到明年6月，Cyberbiz也建議各大零售通路業者需延續五倍券帶來的商機，以因應第四季為傳統零售業旺季，周年慶、雙11後還有年終慶、農曆年等大量採買商機。
(時報資訊)
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