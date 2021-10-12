振興五倍券日前正式上路，今年納入電商平台適用，也讓電商業者全力衝刺相關商機。網家（8044）表示，五倍券專區正式上線，集結在地生產之中小型店家、在地小農、庇護工場等業者，目前已串連超過百家廠商，且陸續擴增中。

創業家兄弟（8477）則觀察指出，今年五倍券商機強勁，近六成消費者有購買超過2項以上商品的計畫，購買意願最高的4大消費類別包括3C商品、旅遊享樂、居家用品、保健食品等，將有望帶動電商平台第四季業績向上。

網家執行長蔡凱文表示，疫情下數位轉型為大趨勢，近期積極整合內外資源推動振興，而接下來五倍券熱潮以及購物旺季來到，蔡凱文表示，透過與在地商家的串流合作，結合電商具備的數位能力及營運優勢，將可放大五倍券價值。

網家第三季在疫情帶動下，營收114.09億元，年增10.65％、季減11.26％，9月營收35.59億元創歷年同期新高，年增18.56％，惟月減8.17％，連續3個月呈現月減。法人表示，第四季在五倍券以及旺季效應帶動下，網家業績將有望穩步向上。

Yahoo奇摩指出，五倍券啟用後首日流量激增24倍，「台灣製」相關關鍵字熱搜周成長超過2成，亦帶動Yahoo奇摩超級商城、Yahoo奇摩購物中心業績周成長2成，最熱搜的商品分別為3C、生活用品、服飾穿搭

創業家兄弟則表示，旗下生活市集觀察，今年五倍券願望清單中的消費目標金額較去年高，近六成的比例有購買超過2項以上商品的計畫。站上購買意願最高的4大消費類別包括3C商品、旅遊享樂、居家用品、保健食品等。

創業家兄弟表示，近期適逢iPhone 13新機開賣及3C家電旺季，用振興券購買減輕高單價的負擔壓力，使3C家電成為成長最多的類別，較去年增加6成比例。

此外，近期出遊潮湧現，旅遊享樂類在願望清單中年增約4.5成，成長率第二高。第三個成長顯著的類別則為居家用品，家具、家飾、寢具類年增近4成；價位較高的保健食品則有3成的成長，為異軍突起的熱門選項。

創業家兄弟指出，推測消費者對於五倍券的使用較去年踴躍，振興經濟效果值得期待。

OMO開店平台CYBERBIZ站內數據則顯示，各品牌官網的瀏覽量與平日相較顯著提升約三成，其中又以保健食品、流行時裝、3C家電等高單價品類商品網站的成長最為顯著。

樂天市場指出，數位五倍券啟用後陸續湧入訂單，且約70％以數位工具支付，預估在五倍券啟用帶動下，整體訂單量有望較去年達到雙位數成長。

(時報資訊)

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