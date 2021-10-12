928房市檔期剛過，財政部台北國稅局指出，個人在2021年6月前出售預售屋適用財產交易所得舊制，併入綜所稅適用5～40％稅率。不過，個人若在2021年7月後出售預售屋為房地合一2.0新制，持有兩年內適用45％稅率。

房市每年多半會有329、520、928等三大檔期，329是適逢農曆春節交易淡季後與清明連假看屋熱潮前，其交易熱絡程度顯示上半年房市水溫。而520為總統就職周年演說，政策面有機會釋出利多或消息。928則是民俗月後的新推案潮，反映下半年房市景氣概念。

近期適逢928檔期，各區國稅局與地方政府、內政部、公平會等聯合稽查全台預售屋銷售，以台北市而言，928檔期就查核六大預售屋建案，其中兩建案合格，其餘皆有違規情形，例如未指派經紀人簽章裁處3～15萬元罰緩。

台北國稅局指出，各區國稅局在稽查後皆掌握預售屋購買人，若未來預售屋出現轉手情況，國稅局將依照前後買賣價差認列為房地合一所得課稅。

官員也表示，若個人轉賣預售屋日期為2021年6月底前，皆屬於財交所得舊制，其土地交易所得免課稅，但房屋交易所得依房屋收入減除成本費用後計入個人綜合所得計稅，即為報稅季申報、適用現行5～40％綜所稅率。

但如果個人出售預售屋日期為2021年7月之後，而且預售屋為2016年後所取得，則屬於房地合一2.0範圍，個人必須在房地移轉後30天內申報繳稅，依照其稅制，個人持有兩年內出售不動產須課徵45％所得稅率、兩年到五年內出售為35％、五年到十年內為20％，十年以上一律為15％。

官員指出，預售屋多在三年內完成興建，一般來說不會超過五年，因此今年7月後買賣預售屋案件所適用房地合一稅率多為35～45％。

(時報資訊)