第三季美債殖利率又一波反彈，連動台債殖利率跟著小幅上揚，但觀察公司債票面利率仍與上半年約持平，其中市場指標的「護國神山」台積電公司債，主流5年券票面利率仍僅0.5％，接近史上最低水準，籌資成本實在有夠省。
券商主管表示，觀察去年疫情爆以來，台積電發行的5年期公司債票面利率去年上半年時還有0.55％，下半年隨市場利率一路向下，並跌破0.5％。今年初開始美債殖利率大反彈，至3月底10年債衝高近一倍的1.7％以上，台積電5年券票面利率也反映上揚至0.5％，第二季美債殖利率回落，第三季又一波走高，但台積電5年券票面利率還是停在0.5％不變，與上半年持平。
除了台積電，信用評等同樣是最高級別的AAA發債大咖，包括類公債的台電、中油、中華電信等的5年期公司債票面利率，大致上也在0.5％上下。其中第三季發債的台塑，雖然信用評等只有AA，但5年券票面利率也僅0.46％。
券商主管指出，公司債定價的票面利率高低，主要以信用評等為基準，第三季其他信評僅A+、A、A-等企業的5年券，較高票面利率約是0.82～0.85％，「基本上資金成本還是很便宜」。
去年以來公司債票面利率變動並不大，多數位在史上最低水準，或僅略高一些。券商主管認為，除加碼投資成本很省，借新還舊尤其有感，可省下更龐大的利息支出。
以5年券來說，信評最高等級AAA的台積電公司債，五年前票面利率水準約1.0％，目前約0.5％，借新還舊當場現省0.5個百分點，統計其今年來至目前為止，已發債979億元，五年下來足足可節省逾24億元利息支出。
券商主管強調，時序進入第四季，台積電10月最新一期的公司債，5年券票面利率略升高至0.54％，主要反應美國10年期公債殖利率再度攀高至1.6％之上，預料仍是後續公司債定價的重要觀察指標。
(時報資訊)
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