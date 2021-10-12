市場資金仍寬鬆，超低利率延續，使得今年續為企業超便宜籌資佳機，公司債發行熱潮也未退燒，統計前三季累計發行總額衝破5千億元大關，來到5,324.11億元，僅次於去年同期創下的史上最高6,316.14億元。
根據央行及櫃買中心的統計，今年前三季衝破5千億元大關，創史上次高，且第三季單季發行金額2,122.30億元，也僅次於去年同期的2,718.32億元，同樣創次高紀錄。券商主管表示，今年下半年來市場利率仍在低檔，還是有利企業籌資。
央行在6月及9月的第二季及第三季理監事會，分別維持政策利率連五凍及連六凍，重貼現率停在1.125％不變。券商主管認為，因升息預期主要來自通膨升高，觀察國內通膨也因為國際油價上漲影響明顯攀高，但央行總裁楊金龍解釋其為低基期及季節性的短暫現象，今年全年通膨預估仍低於2.0％，明年更由於基期高而下降，「還不到討論升息的時候」。
雖然楊金龍提醒，利率不會永遠這麼低，未來總有調高的時候。券商主管解讀，意思應該是當美國聯準會（Fed）升息，央行評估物價及經濟情勢後，也有跟進啟動利率正常化的可能。但大致上2022年底前，利率應將位在低檔不變，市場資金仍相當充裕，有利企業進場發債，加碼投資或借新還舊。
觀察今年公司債發行續熱，第一季總量667.71億元，第二熱度飆高至2,534.1億元，第三季也有2,122.30億元，因此前三季累計一舉衝破5千億元，全年有機會挑戰7千億元大關。
券商主管強調，儘管美國10年公債殖利率最近又衝過1.6％，連動台債10年券殖利率也升至0.4825％的今年新高，連帶得公司債票面利率略為上揚，但經濟成長帶動出口樂觀下，預料年底前公司債發行熱度降溫機率低。
(時報資訊)
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