房地產企業連環爆、行業低迷的背景下，大陸房地產信託產品持續疲乏，9月成立規模再較8月衰退40％，連續第三個月下降，業內人士也認為房地產信託產品難回暖、還會持續降溫。

用益信託網數據顯示，大陸9月房地產信託產品成立規模人民幣（下同）162.13億元，月減44.82％。已是連續第三個月下滑，8月、7月衰退幅度分別為23.94％、25.23％。

綜觀9月大陸集合信託產品狀況，期間共成立2,787款產品，成立規模966.51億元，月減16.56％。用益信託網指出，主要是因為房地產信託大幅下挫，而金融類信託的成立規模就相對穩定。

用益信託網統計，2021年前8個月，大陸房企資本市場信用下降，境外債券平均融資成本飆升8.09％，個別房企的信託融資成本甚至達到24％。

上海證券報引述業內人士說法稱，當前信託業維持嚴格監管，加上房地產行業較低迷、接連爆出債務問題影響投資人信心，預計各家信託公司未來還會繼續壓低房地產信託產品規模，房地產信託產品很大機率不會回暖。

報導稱，一方面房地產信託持續降溫，另一方面金融類信託逐漸成為主角，8、9月金融類信託產品的成立規模在整體集合信託成立中的占比均逾50％。

值得關注的是金融類信託產品中，投資股票、債券為主的標品信託已經成為主要部分，多為非固定收益類產品。有業內人士指出，該公司在2020年還專門成立標品業務部門，從債券投資入手，也挖角不少券商和資管機構的人才。畢竟標品信託符合業界發展方向，如果現在不做，未來與其他信託公司相比可能就會有巨大差距。

(時報資訊)