近期有越來越多的中資地產商出現流動性緊張的跡象，為避免債務實質違約，各出奇招。在港上市的當代置業11日盤前公布，尋求將25日到期、利息12.85％的優先票據贖回35％後，剩餘部分到期日延長三個月，以改善流動性和現金管理，並避免任何潛在的償付違約。

當代置業11日港股收跌2.1％至0.46港元，港股市值為13億港元。

21世紀經濟報導，中資地產商為了穩定市場信心、保住信用，紛紛展開回購美元債行動。10月5日至8日，中梁控股、禹洲集團、德信中國等企業密集對外公布回購美元債。此外，為了預防債券違約，地產商也著手啟動交換要約，其中，海倫堡已於8日完成1.68億美元債交換要約。

早在9月30日，另一地產商鑫苑置業在新加坡交易所公布，針對10月15日即將到期的約2億美元票據的要約交換計畫，並以少量現金加上新票據形式提供兩種選項。國際信評機構惠譽認為該計畫構成「困境債務交換」，因此將該公司評級下調至「C」，並表示一旦交換計畫實施，將進一步下調鑫苑置業評級至有限違約（RD）。

香港信報報導，當代置業11日公告顯示，相關票據本金總額為2.5億美元，將於25日到期，現在尋求將到期日延長至2022年1月25日，贖回本金額為8,750萬美元，以減少未償票據本金額。

當代置業在另一份公告指出，董事會主席張雷和總裁張鵬為支持自家集團，有意向當代置業提供合計約人民幣8億的股東貸款，預期在未來2～3個月內完成。張雷表示，將視集團財務狀況適時考慮予以持續支持，展現其對當代置業持續承諾及對集團業務發展堅定不移信心。

(時報資訊)