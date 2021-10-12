近期有越來越多的中資地產商出現流動性緊張的跡象，為避免債務實質違約，各出奇招。在港上市的當代置業11日盤前公布，尋求將25日到期、利息12.85％的優先票據贖回35％後，剩餘部分到期日延長三個月，以改善流動性和現金管理，並避免任何潛在的償付違約。
當代置業11日港股收跌2.1％至0.46港元，港股市值為13億港元。
21世紀經濟報導，中資地產商為了穩定市場信心、保住信用，紛紛展開回購美元債行動。10月5日至8日，中梁控股、禹洲集團、德信中國等企業密集對外公布回購美元債。此外，為了預防債券違約，地產商也著手啟動交換要約，其中，海倫堡已於8日完成1.68億美元債交換要約。
早在9月30日，另一地產商鑫苑置業在新加坡交易所公布，針對10月15日即將到期的約2億美元票據的要約交換計畫，並以少量現金加上新票據形式提供兩種選項。國際信評機構惠譽認為該計畫構成「困境債務交換」，因此將該公司評級下調至「C」，並表示一旦交換計畫實施，將進一步下調鑫苑置業評級至有限違約（RD）。
香港信報報導，當代置業11日公告顯示，相關票據本金總額為2.5億美元，將於25日到期，現在尋求將到期日延長至2022年1月25日，贖回本金額為8,750萬美元，以減少未償票據本金額。
當代置業在另一份公告指出，董事會主席張雷和總裁張鵬為支持自家集團，有意向當代置業提供合計約人民幣8億的股東貸款，預期在未來2～3個月內完成。張雷表示，將視集團財務狀況適時考慮予以持續支持，展現其對當代置業持續承諾及對集團業務發展堅定不移信心。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：