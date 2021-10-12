全球跨境資金9月加速流入新興市場，外資增配大陸債市的步伐也在加快。據大陸中央國債登記結算公司（中債登）的最新統計，9月份境外機構投資者增持大陸國債人民幣（下同）771億元，增持規模不僅較8月增逾四倍，更創下年內次高。

路透11日報導，統計顯示，9月份，境外機構投資者增持中國銀行間債券達884億元，較8月增持量激增近兩倍，並創2月以來新高。顯示外資加碼大陸國債的興趣並未因地產商恒大風暴而減少。

業內人士預計，隨著疫情後經濟修復，跨境資本流入新興市場有望保持較高強度，加上大陸國債10月正式納入富時世界政府債券指數（WGBI）亦增添投資魅力。

興業證券固收分析師羅雨濃認為，9月外資增持人民幣債券幅度加大，背後代表的是全球跨境資本加速流入新興市場，這與全球風險偏好提升有關。觸發因素包括美國delta新冠疫情再度惡化、中美關係出現緩和、恒大事件引發的恐慌情緒緩解等。

他認為，疫情之後，由於發達市場疫苗接種領先新興市場，基本面修復也快於新興市場。往後看，新興市場疫苗接種有望追趕發達市場，經濟增速也有望加速修復，跨境資本流入新興市場有望保持較高強度。

報導稱，從中美利差走勢來看，9月中美10年國債利差一度攀高至160個基點附近，後回落至130個基點附近。值得注意的是，10月以來美國國債利率持續上揚，目前中美最新利差已不足130個基點，來到2020年2月以來19個月新低，或將影響10月外資布局大陸債市的興趣。

中債登資料還顯示，9月境外機構增持政策性金融債152億元，較上月的88億元增逾七成。9月末政策性金融債託管餘額10,674億元，國債託管餘額為22,794億元，合計9月末境外機構中債登債券託管餘額34,941億元。

此外，境外機構2021年以來穩定加碼地方債，9月對地方債增持規模亦繼續小幅增持，規模17億元，期末託管餘額111億元。

(時報資訊)