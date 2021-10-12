深陷債務風暴的大陸地產商恒大集團11日有三檔美元債的利息到期，利息合計逾1.48億美元。路透引述知情人士透露，11日截止日期已過，部分境外債券持有人尚未收到該公司所支付利息，料將成近期第三檔進入30日寬限期的美元債，後續支付情況令外界憂心。

而此前美元債意外違約的地產商花樣年集團（中國）11日公布，調整上交所相關債券交易方式，僅在固定收益證券綜合電子平台上採取報價、詢價和協議交易方式進行。

近期大陸多家房企未如期還款，其中負債超過3千億美元的恒大集團9月下旬已兩度未如期支付美元債利息，利息合計為1.28億美元，寬限期將於10月底到期。此外，由恒大擔保的2.6億元美元債也於8日過了寬限期，但市場並未傳出已償付本金的消息。

路透報導，恒大集團11日有三檔美元債的利息到期，分別為2022年4月到期、2023年4月到期、2024年到期美元債，涉及金額分別為6,888萬美元、4,250萬美元、3,675萬美元。

值得注意的是，自8月底起，大陸各地方政府傳出針對恒大集團當地項目設立資金託管專戶，對其資金進出實施集中管理，預防資金跨區調用。令市場擔憂恒大能否出資支付剩下到期的美元債利息，因一旦債券利息在30日寬限期後仍未支付，將會導致交叉違約，使剩下未到期的債券即時違約。

另一方面，花樣年集團11日公告指出，大陸信評機構中誠信國際將其主體和相關債券債項信用等級，由「AA＋」降至「A」，評級展望仍為「負面」，並將該公司列入可能降級的觀察名單。為此，花樣年11日調整多檔債券的交易方式，擬出售資產，增強短期償債能力。

花樣年集團表示，針對短期流動性的問題，花樣年董事會及高層正在就相關事件對公司財務及經營狀況的影響進行評估，並在地方政府、金融機構、財務顧問等多方支持下成立應急小組，正在制定風險化解方案，期盡快化解階段性困境。

市場人士表示，交易所公司債一般會在評級低於「AA」後停止競價交易，此前恒大也是如此。而將交易轉入專業投資者為主的固定收益平台後，可以在一定程度抑制恐慌情緒擴散，降低市場震盪幅度。

(時報資訊)