美國拜登政府將針對中國啟動「有針對性的關稅豁免程序」，但不排除未來再度施加新關稅。美國商界批評表示，申請關稅豁免程序過於麻煩、不夠透明，豁免範圍也不夠全面，對於他們的助益不如預期。
美國前總統川普對於中國商品加徵關稅，後來更逐步擴大關稅範圍、涵蓋大部分中國進口商品。美國貿易代表戴琪上周表示，這些關稅將持續實施，但他們允許美國企業就特定產品申請關稅豁免。
美國貿易代表署（USTR）指出，他們考慮重新豁免549項中國進口貨品的關稅並就此徵詢公眾意見，這些貨品關稅豁免在2020年底已到期。但這僅是川普就任期間批准逾2,200項商品豁免清單的一小部分
美國商界團體呼籲，希望拜登政府能擴大關稅豁免計畫。美國服飾鞋類協會（AAFA）執行長拉馬爾（Stephen Lamar）表示：「新政府未進一步擴大關稅豁免，令我們感到失望。」
對於美國服飾業而言，中國是最重要的生產基地。據AAFA數據顯示，中國2020年約占美國服飾進口量的36.6％，約是第二名供應國越南的兩倍之多。此外，約三分之二的鞋子來自於中國。
除了服飾與鞋子零售業者外，美國製造業也呼籲新政府盡快擴大關稅豁免，畢竟他們高度依賴中國電子零件進口。美國製造業從中國購買各式金屬、原料與半導體，再運至美國本土工廠加工製造。
美國最具影響力的商業團體全國製造商協會（NAM）國際經濟事務主管蒙拉漢（Ken Monahan）表示：「製造業者希望尋求更多關稅豁免機會，範圍不限於這些到期或延長豁免期限的品項。」
事實上，關稅豁免程序自2018年首度實施以來，USTR便收到大量申請文件。許多企業反映，他們不清楚該機構想評估哪些項目，而他們提出申請後必須等待數月才得知結果。此外，他們也不知道關稅豁免批准或遭拒的標準為何。
(時報資訊)
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