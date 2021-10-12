臉書、Instagram（IG）月初爆發全球大當機六小時，造成許多網紅及小企業損失業配營收及商品銷售，也讓網路創作者開始另尋出路，架設個人網站或經營更多社交媒體帳號。
10月4日臉書全球大當機的時間點不巧是歐美上班時間，令許多利用臉書及IG做行銷的企業措手不及。經營顧問公司的法蘭西斯（Lakinya Francis）在情急之下透過LinkedIn帳號與客戶聯繫。他表示：「我們先前對臉書孤注一擲，但現在我們需要備案。」
像法蘭西斯這樣高度仰賴臉書行銷產品的企業老闆超過2億名。他們平常利用臉書或IG貼文來置入產品廣告，再經由連結將目標客群導入公司官網或線上商店，以達到銷售商品的目的，因此只要臉書稍有故障就會影響業績，更何況是4日爆發的六小時大當機。
CNBC網站在4日臉書當機後訪問10位企業老闆及網路創作者，估算當機期間造成的個別營收損失自數百美元到5千美元不等。
臉書近來為了防止網紅轉戰TikTok及Snapchat等其他平台，特別在去年推出仿效TikTok的音樂短片功能Reels，並宣布明年底前支出10億美元與網紅合作創造臉書及IG獨家內容，沒想到自己先漏氣。
TTPM網紅經紀公司品牌合作副總裁佛格（Alexa Vogue）表示，許多網紅及企業原定4日在臉書平台發表新品，後來不得不延期。網路行銷公司Talent Resources執行長黑勒（Michael Heller）也表示，臉書除了該向廣告主退還當機期間的線上廣告刊登費，讓該蒙受損失的廣告主獲得雙重廣告曝光機會。
經營小型蠟燭店的桑切斯（Haley Sanchez）常利用IG發文行銷商品，偏偏在年終購物季前的行銷關鍵期遇到當機。
她表示：「我並非一天賣出數百萬份蠟燭。我經營的蠟燭公司規模雖小，卻是一份全職工作，所以就算我只能救回三筆業績，對我來說依舊重要。」
(時報資訊)
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