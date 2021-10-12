美國藥廠默沙東（Merck）11日已向美國食品藥物管理局（FDA）申請新冠口服藥物molnupiravir的緊急使用授權。如果獲得FDA許可，該藥物將成為第一個治療新冠肺炎的口服抗病毒藥物。

FDA將審視這項口服藥的安全與效力數據，預料數周後就會對是否給予緊急授權做出決定。

由默沙東與其合作夥伴Ridgeback聯手研發的molnupiravir，可讓患者在家口服、有效降低新冠肺炎症狀與加速復原，因此被視為對抗新冠疫情的一大突破。該藥物一旦獲得使用，將可大幅減少醫院負載壓力，並有助遏止醫療照護系統較差的窮國出現疫情加劇情況。兩家公司周一在聲明中指出，這項口服藥物主要治療輕至中度新冠肺炎的患者，他們有可能發展為重症、並須住院治療。

默沙東本月稍早曾發布臨床試驗數據的中期分析報告，表示molnupiravir可降低患者重症與死亡機率約50％。不過它並沒有進一步透露此藥物可能產生的副作用，這部分將會是FDA審查重點之一。

美國官員目前依舊努力說服民眾注射疫苗才是對抗新冠肺炎最有效的方式，不過現今仍有有6,800萬名美國民眾不願接種疫苗，這也使得有效的新冠治療藥物將成為控制未來疫情的關鍵。

自從疫情於去年3月爆發後，醫療專家就不斷強調可方便民眾口服的藥物有其必要。該目標就如同克流感，協助縮短病程一到兩天，並能減緩發燒、咳嗽與鼻塞等症狀。

目前FDA已授權三種抗病毒藥物，它們證明在降低新冠肺炎死亡率極其有效，不過這些藥物成本高昂、生產不易與需要特別設備與醫療專業人員進行運送，而且全數都為輸液或注射型藥物。

如果默沙東的新冠口服藥物獲得放行，美國政府已同意購買足夠數量的molnupiravir來治療患者，每次為期五天的療程費用約為700美元，大幅低於目前美政府採購的抗體藥物。這些藥物每次注射或輸液費用為逾2,000美元。

(時報資訊)