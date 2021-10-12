全球供應鏈瓶頸影響持續發酵，由於交貨延誤十分嚴重，沃爾瑪、家得寶、好市多等美國大型零售商因應年底銷售旺季的龐大備貨需求壓力，也不得不採取極端的做法，透過包船的方式進口自家貨物。
港口延誤、疫情爆發與勞工短缺問題阻礙亞洲與北美之間商品運輸，嚴重威脅年終裝飾用品、玩具、家電與傢俱等所有產品的供應，零售與海運業主管指出，目前跨太平洋航線的運輸時間大約需要80天，較疫情爆發前足足多出一倍。
為減輕斷鏈的衝擊，沃爾瑪、家得寶、好市多與Target等大型零售業者都陸續採用包船運輸自家貨物，不過此一方式成本過高，大多數零售業者難以負擔，連採用包船的大型連鎖業者也開始將成本轉嫁給消費者，著手調漲產品售價。
產業高層表示，零售大廠包船的貨輪比馬士基等公司經營的船隻還小，運輸量也只占進口總量的一小部分。根據貨運代理商指出，可載運約1,000只貨櫃的船舶，其包船的平均運輸成本幾乎是典型2萬只貨櫃貨輪的兩倍。
今年5月，為了讓進貨順利，家得寶的高層就萌生包船的想法，這是該公司以前從未做過的事情。家得寶運輸部門副總裁加利卡（Sarah Galica）表示：「起初我還以為只是在開玩笑。」
加利卡指出，如今包船到貨的數量雖然只占公司總進貨量的一小部份，但此一新做法讓公司更能掌控產品到貨的時間。
好市多財務長賈蘭蒂（Richard Galanti）表示，該公司總共包了三艘船，每艘船可裝載約 1,000只貨櫃，主要是運送往返亞洲和北美之間的貨物。
賈蘭蒂指出，包船是比好市多一般的運輸成本貴很多，但好處是「我們可以取得一些進貨數量的掌控權。」
年營收逾5千億美元的美國零售一哥沃爾瑪之前曾採用包船，最早在2012年洛杉磯港大罷工時就採用一模式。沃爾瑪發言人表示，包船的模式可以讓沃爾瑪比較能掌握到貨的時間與運費價格。
(時報資訊)
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