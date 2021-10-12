美國9月薪資持續強勁增長，部份專家認為通膨上升壓力不但短期內難以減緩，甚至延續的時間可能比預期來得久。
勞工部8日公布9月平均時薪月增0.6％，年增4.6％。過去六個月來，薪資年增幅平均達到6％。
花旗經濟師荷倫霍斯特（Andrew Hollenhorst）認為這是通膨壓力不斷上升的證據，企業找不到足夠人手而調高薪資和延長工時。
顧問公司Plante Moran投資長貝爾德（Jim Baird）認為，薪資上升壓力將持續一段時間，在未來幾個月支持民眾增加消費，成為推升通膨壓力來源之一。
法國外貿銀行（Natixis）美洲首席經濟師拉沃尼亞（Joseph LaVorgna）認為，通膨趨勢已出現長期轉變。供應鏈中斷令商家很難取得所要的貨物去重建庫存，已形成推升通膨的完美風暴。
美國通膨率已接近30年高點，但許多經濟學家和聯準會（Fed）高層仍認為目前通膨上升為「短暫」現象，通膨壓力將很快消除，讓通膨率拉回至約2％正常水準。
行李箱製造商Calego總裁拉普斯（David Rapps）不認為通膨上升是短暫現象，因為過去從未發生過所有能推高通膨的壓力同時出現。
Fed正考慮開始縮減買債規模之際，美國9月非農就業人數僅增加19.4萬人，創今年來增加人數最低水準，遠低於市場預估的增加50萬人。拉沃尼亞認為，通膨壓力已影響勞動市場，疲弱就業數據足以讓Fed開始退場，因為其沒有理由再等下去。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：