美國9月薪資持續強勁增長，部份專家認為通膨上升壓力不但短期內難以減緩，甚至延續的時間可能比預期來得久。

勞工部8日公布9月平均時薪月增0.6％，年增4.6％。過去六個月來，薪資年增幅平均達到6％。

花旗經濟師荷倫霍斯特（Andrew Hollenhorst）認為這是通膨壓力不斷上升的證據，企業找不到足夠人手而調高薪資和延長工時。

顧問公司Plante Moran投資長貝爾德（Jim Baird）認為，薪資上升壓力將持續一段時間，在未來幾個月支持民眾增加消費，成為推升通膨壓力來源之一。

法國外貿銀行（Natixis）美洲首席經濟師拉沃尼亞（Joseph LaVorgna）認為，通膨趨勢已出現長期轉變。供應鏈中斷令商家很難取得所要的貨物去重建庫存，已形成推升通膨的完美風暴。

美國通膨率已接近30年高點，但許多經濟學家和聯準會（Fed）高層仍認為目前通膨上升為「短暫」現象，通膨壓力將很快消除，讓通膨率拉回至約2％正常水準。

行李箱製造商Calego總裁拉普斯（David Rapps）不認為通膨上升是短暫現象，因為過去從未發生過所有能推高通膨的壓力同時出現。

Fed正考慮開始縮減買債規模之際，美國9月非農就業人數僅增加19.4萬人，創今年來增加人數最低水準，遠低於市場預估的增加50萬人。拉沃尼亞認為，通膨壓力已影響勞動市場，疲弱就業數據足以讓Fed開始退場，因為其沒有理由再等下去。

(時報資訊)