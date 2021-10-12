美國經濟目前正面臨新的威脅，就是包括原油、天然氣、取暖用油與汽油等多項能源價格均齊步上漲，這也意味未來數月通膨壓力將再度升高。
今年來原油價格已狂飆64％到七年高價、天然氣價格過去半年也翻漲一倍至七年新高。取暖用油年初來暴漲68％、汽油價過去12個月大漲近1美元到每加侖3美元之上、此外煤價目前更位於歷史高位。
牛津經濟研究院（Oxford Economics）經濟學家波斯賈西克（Kathy Bostjancic）解釋，能源價格上漲對於消費者而言就如同是變相加稅。當他們感受通膨壓力日增，經濟成長也將跟進放緩或甚至陷入停滯。
能源在民眾消費支出占著一定比重。根據勞工部統計，今年8月美國消費支出有7％是花在能源上面。就以往歷史來看，在能源價格大舉走高後，隨之而來通常是經濟衰退。
北歐銀行分析師史蒂諾拉森（Andreas Steno Larsen）則基於今年能源價格不斷上揚，已把明年美國經濟成長預估從原估的3.5％砍到1.5％。他還預測原油與天然氣價格未來數月將持續位於高點，在最糟情況下，明年這兩者價格則再強漲四成，並於2022年中將美國與全球經濟推向短暫的衰退。
目前能源價格大漲，主要是受需求上升與供給緊縮影響。以石油為例，在疫情逐漸降溫後、消費者開始增加支出，也推升對石油需求攀升。在同時，石油出口國決定漸進而非大幅增產，使得供給一直處於緊俏狀態。
至於天然氣方面，年初受到德州冰風暴與之後艾達颶風侵襲，導致天然氣產能下滑。此外歐洲則因氣溫升高、風力發電驟降與俄羅斯減少供應，令歐洲天然氣庫存銳減。
(時報資訊)
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