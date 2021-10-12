美元兌日圓匯價11日升至近三年新高，突破113日圓。儘管美國9月就業成長放緩，但投資人堅信聯準會（Fed）11月啟動量化寬鬆退場的計畫不會受到影響，令美元強勢走高。
美元兌日圓周一升值0.8％，最高觸及113.09日圓兌1美元，創下2018年12月以來的新高。美元兌一籃子貨幣的美元指數同日盤中上漲0.2％，報94.26。
美國上周五公布的9月非農就業報告引發市場對聯準會（Fed）縮減購債的預期，推升美國公債殖利率走升、美日債息利差擴大，加劇日圓兌美元貶值力道。
據美國勞工部8日數據顯示，9月非農就業人口僅增加19.4萬人，就業成長速度創下九個月最低，遠不如市場預期。但8月新增就業人口遭大幅上修、9月失業率降至4.8％的18個月低點，顯示市場對於勞力短缺、通膨升溫的擔憂有其道理，Fed也有理由縮減去年開始的緊急刺激措施。
巴克萊銀行外匯資深策略師門田真一郎（Shinichiro Kadota）表示：「儘管整體就業數據疲弱，但仔細研究後會發現前景依然穩固，無礙於Fed下個月縮減購債。」
LMAX Group貨幣策略師克魯格（Joel Kruger）指出，能源價格持續上漲也對於日圓帶來下行壓力，畢竟日本是原油淨進口國。他表示：「日圓已連續三個交易日面臨龐大賣壓。」
荷蘭安智銀行（ING）預估，Fed追求貨幣政策正常化的立場日益明確，加上美國能源獨立、免於油價上漲干擾，美元本周可望持續走強。美元兌日圓甚至可望升抵115日圓兌1美元。至於英鎊與澳元兌美元周一微幅上漲。英鎊持穩於1.3634美元，延續從上個月創下的9個月低點回升趨勢，主因在於市場預期英國央行可能升息以抑制通膨飆升。澳元兌美元逼近一個月高點，原因在於強勁大宗商品價格拉抬與最大城市雪梨部分解封提振。
(時報資訊)
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