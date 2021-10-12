由於全球主要經濟體的能源危機仍無緩和跡象，國際油價周一持續大漲。布蘭特期油盤中突破84美元，紐約期油則漲破81美元大關，續創七年新高價。

布蘭特期油周一盤中最高來到84.60美元，刷新三年多高價。紐約期油不僅漲破80美元大關，最高來到82.18美元，漲幅近4％。國際油價已連漲好幾周，布蘭特期油上周跳漲近4％，紐約期油周線漲幅更逼近5％。

隨著全球疫苗接種率的提升，各國都陸續解封，支撐全球經濟復甦，進而帶動能源需求走強，布蘭特期油已連漲五周，紐約期油更是連續七周上漲。

此外，全球煤炭與天然氣價格也隨著經濟復甦飆漲，增添原油做為發電能源來源的吸引力，也是助漲油價的另一個原因。

新加坡CMC市場商品分析師Kelvin Wong指出，「今天油市並未出現牽動油價的新訊息，市場動能主要來自其他市場有關通膨看漲的預期，進一步強化油市偏多的投資氛圍。」

由於煤炭短缺，印度部份省份已出現大停電，而中國大陸因為電費飆漲，政府已下令採礦業者增加煤炭的產量。

能源危機席捲全球也讓北半球今年冬季的情勢更加不樂觀，屆時北半球的取暖能源需求將會大增。

此外，根據最新資料顯示，專業基金操盤人由於看好油價好市，也持續加碼原油的多單部位。據商品期貨交易委員會的資料，在截至10月5日止的當周，紐約與布蘭特原油的期貨與選擇權的市場淨多單部位總共增加8,902口。

以石油輸出國家組織（OPEC）以及其他產油大國合組的聯盟OPEC+不顧外界擴大增產的呼籲，上周宣布維持既有產能穩步增加的政策基調。

OPEC本周將公布最新的油市月報，ING Economics發表研究報告指出，「市場關注焦點將會在需求的修正部份，特別是市場預期天然氣飆漲將帶動一波改換石油發電的需求。」

(時報資訊)