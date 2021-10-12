近年來健康意識抬頭，人們越來越重視體態、塑身等議題，臺灣健身器材產業也隨著全球健身風潮快速成長。健身產品可分為商用通路為主的專業健身設備，以及居家使用的個人健身器材，然而疫情衝擊之下，國內外健身房被迫停業，專業健身設備製造業者也紛紛將產品及通路轉往家用市場。以喬山為例，往年商用與家用的營收占比分別為75：25，喬山為強化家用市場推出全新的附帶運動課程產品，例如：魔鏡、家用飛輪，透過課程收集顧客的運動習慣、時段、時間等數據，並收集網路的消費者評論數據，了解消費者對於家用器材的喜好，修正產品特性及價格，2021年第一季家用產品營收已提升至五成，整體營收成長超過30％。
美國健身器材新創公司Peloton可說是產業數據應用的領先者，銷售的健身器材附帶線上教練體驗課程，藉由線上課程取得消費者運動喜好、習慣、時段等數據，並進一步透過穿戴式臂帶同步監測運動時的心率、強度，收集更深層的會員運動數據，透過分析了解運動行為後升級飛輪、跑步機等運動器材，並發展瑜珈墊、啞鈴及阻力帶等周邊商品；持續不斷精進產品線後，Peloton 毛利率超過43％，2021年第三季營收大幅成長141％，充分展現運用數據改善產品的效益。
大型健身品牌業者，或是具有資本優勢的大型製造業者，已有不少案例透過數據改善產品特性、強化與消費者的連結，而中小型製造業不僅缺乏資本與數據專業人力，對於消費市場的連結度不高、普遍缺乏數據應用觀念。經濟部工業局為協助中小製造業發展數位轉型，透過商研院為業者打造次產業適用的C2M（Customer to Manufacture）數據服務平台，該服務著重在於建構產業數據應用基礎，協助業者從各國大型電商網站中，收集目標市場中主力商品的評論資訊及銷售資訊，並轉換成視覺化報表提供業者作為產品或服務開發之參考，使業者逐步學習如何使用數據進行企業決策，而該平台也針對其需求提供產品規格推薦功能，加速提升開發效率。
臺灣的中小型健身器材業者目前在數據運用能力上或許還有所不足，若是透過商研院協助，了解美國Amazon、Youtube、Reddit 等電商平台或論壇消費者的使用意見及評價，例如：功能需求、收納需求、操作時音量、定價方式、保固需求等，並建立可視化的BI分析平台，了解消費者最希望的功能、價位、對手競爭優勢、使用評價等資訊，使業者開發健身產品時，能更貼近消費者需求，開發出更具競爭力的產品。
過往健身器材廠多以OEM代工接單，僅能依照客戶規格製作生產，產品創造性及附加價值低，更容易流於代工廠間的價格競爭。國內健身器材製造業者若能透過商研院的服務，強化與終端市場的連結，透過了解消費市場需求，開發出更貼近消費者的產品，展現出與代工客戶一樣的高度，在未來開發自有品牌或是代工訂單的爭取上也將更為有利，建議業者可善用此服務平台，以達到借力使力，事半功倍的效果。
(時報資訊)
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