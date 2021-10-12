根據新近發行的美國國際郵輪協會《2020年全球郵輪年度調查報告》顯示，台灣的郵輪產業已躋身全球郵輪市場前十、亞洲第二的行列（CLIA，2021）。此等亮眼表現，讓台灣晉身郵輪大國的夢想逐步實現。郵輪旅遊產業可創造海洋觀光經濟產值，帶動觀光餐飲、船舶修造、港勤服務、農產外銷以及就業機會，政府應寄予關注並充分掌握此跨產業、高連動性之產業新契機。

2010年代初期起，全球郵輪產業出現「美洲消、亞洲長」產業板塊東移的現象，也就是說亞洲國家與地區的郵輪產業發展急遽增長，讓全球的郵輪產業不得不將其發展的重心，從原本的歐美逐步轉移到亞太區域。而台灣自1997年麗星郵輪將基隆列為航行母港之後，更是西太平洋區郵輪發展的最快速之地，其後更有國際知名的皇家加勒比、歌詩達、公主、星夢等四大郵輪公司分別進駐，讓台灣的郵輪產業更是繁榮發展的如日中天，而也因為我們是這個區域首先專注郵輪行銷的國家，同時我國也是全亞洲區惟一在350公里的短距離內成功發展郵輪雙母港（基隆與高雄）的國家，所帶來的外國旅客更是動輒每艘郵輪2,000人～4,000人之多。以2019年為例，該年便有超過270,000旅客在台灣的土地上搭乘郵輪並入出國境，再以每人船費以外之陸地消費額每人每次250美元計算，其創造出的經濟效益極為驚人。

更有甚者，星夢郵輪為了對母港營運港市與國家表示親善，首創將郵輪每年固定的歲修維護以及農產品與服務採購等事務，全部轉為在地國內採購，其帶來的收益更是可觀。而在新冠疫情肆虐國際之時，星夢郵輪旗下豪華郵輪探索夢號更在衛福部和交通部的監督輔導下，於2020年7月底通過嚴格衛生安全檢驗，領先全球啟動台灣跳島及環島類出國郵輪航線，強力執行衛安消清工作，迄今保持零確診的美好紀錄。探索夢號除成為國際矚目的郵輪防疫典範外，更因率先復航跳島暨環島航線而聲名遠揚，大大提升台灣在國際郵輪市場的能見度。

郵輪產業廣義結合船舶修造、物料補給、餐旅購物、港勤服務、旅遊接待等等關聯行業，多元組合而成的一種複合型產業，產業供應鏈產能與經濟產值極為龐大，根本就是個統合性服務產業的帶動火車頭；每年創造全球超過116萬個就業機會，並貢獻逾1,540億美元的經濟收益。反觀台灣，截至目前為止除了雲頂星夢郵輪、公主遊輪於基隆母港營運期間，零星的進行部分補給維修之外，台灣郵輪產業發展幾乎均僅侷限於港口港勤服務及旅客出入境接待等較小的範疇，因此有司應審慎思考如何帶動高經濟產值之產業鏈融入現在的郵輪服務產業，讓郵輪產業的生產力在台灣攀上最高峰。

如今，在與疫共存新常態下全球陸續掀起郵輪復航的熱潮，曾經領先全球、在台復航且有成功防疫經驗的星夢郵輪「探索夢號」，卻反而自今年5月防疫升級二級警戒起，即預防性停航且復航無期。也因此，包括公主、雲頂、歌詩達及皇家加勒比等各家郵輪業者，紛紛建議當局參考其他國家的政策與做法，適度開放郵輪復航以促進國內郵輪產業經濟的發展。如前所述，郵輪旅遊產業可創造關聯行業龐大的經濟產值，台灣宜重新審視擴大郵輪產業鏈，善用位處西太平洋中心東亞航運樞紐地緣優勢，以策略性的全球化行銷將台灣推向亞太郵輪產業中樞、全球郵輪大國舞台，將素有「漂浮海上的黃金產業」美譽的郵輪產業紮根台灣。

(時報資訊)