國發會表示，由於疫情趨穩，經濟情勢沒有想像中的悲觀，加以新台幣匯率升值超乎預期，國發會上修去年7月才通過的四年國家發展計畫（110～113年）目標，經濟成長率上調至3.7％（原3.4％），每人GDP更大幅上修至32,648美元（原29,584）。

我國自民國42年起每隔四年會提一次四年「經建計畫」，隨著經建會改組為國發會，同樣每四年會提一次「國發計畫」，剛好配合每任總統任期。去年適逢總統蔡英文連任，國發會於7月提四年計畫（110～113），並獲國發會委員會議通過，依據計畫所訂的四年目標為，經濟成長率為2.6～3.4％，每人GDP為29,006美元～29,584美元。

國發會官員表示，去年訂四年計畫時正是新冠疫情蔓延全球之際，全球經濟走緩，因此所訂的目標比較保守，隨著疫情的發展沒有想像中的悲觀，加以台灣防疫成功，出口、經濟成長動能比預期來得強，因此這份四年計畫在報行政院核定之前，重新依據最新情勢加以檢視，上修了經濟成長、每人GDP等目標。

國發會表示，四年國發計畫做為政府各部門未來施政藍圖，往年在國發會委員會議通過後，幾乎不再修正，但過去一年變化實在太大，有必要修正，國發會官員表示：「如果不調整，那這四年的目標就沒有挑戰性了。」

國發會把四年計畫平均經濟成長率調升至3.3～3.7％，超越前一次四年計畫（106～109）的目標。另，考慮新台幣匯率自去年7月到今年上半年也明顯提升（1美元兌29.5新台幣升至27.9），因此將未來四年的每人GDP大幅上修至32,335～32,648美元。

這份最新的四年國家發展計畫表示，國際貨幣基金（IMF）、經濟合作暨發展組織（OECD）等國際機構指出，未來疫情與經貿活動不確定性仍高，若依模型推估，未來四年平均台灣經濟成長率僅2.8％，惟在持續優化經商環境，促進整體資源有效配置下，疫後國內經濟仍有成長空間。

若政府透過積極性政策，將讓未來四年平均經濟成長可挑戰3.7％，何謂積極性政策？國發會表示，重點有三：一是國內經濟結構調整需迎合後疫情時代的全球經濟發展趨勢與機會，二是持續落實前瞻基礎建設，三是掌握台灣5G與世界同步的契機。

惟仍存在美、中科技爭端、國際金融市波動以及疫情變化等「下行風險」，因此把未來四年經濟成長率目標訂在3.3～3.7％。

(時報資訊)