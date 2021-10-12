全球大掀SPAC（Special Purpose Acquisition Company，特殊目的收購公司）狂潮！來自台灣的Maxpro Venture美國時間10月8日在那斯達克（NASDAQ）新掛牌；而今年6月間，前喜康生技董事長黃瑞瑨也聯手美國邁可‧戴爾家族辦公室籌集2億美元的SPAC；另外，盛弘集團旗下的敏成也將轉型為SPAC公司，加入國際併購賽局。
前華威創投合夥人李世仁認為，台灣有實力可以加入SPAC風潮！以產業產品角度，台灣有不少公司在美國那斯達克有足夠賣點。幾年前他就曾建議，台杉或國發基金若能適度主導，整合二、三家具利基公司資源，將有助台灣生醫產業與美國資本市場接軌。
由於SPAC是一種沒有營運業務的空殼公司，唯一的目的是透過首次公開發行（IPO）募集資金後，專門去收購有前景的未上市公司，等同讓被併購的公司能夠借殼上市。因此，創投界認為，像已經撤出台灣資本市場的台微體、伊甸生物醫藥（原喜康生技）、百略、安成藥、泰合藥等，都有機會獲SPAC公司青睞，重新架構後掛牌。
為了搶搭這一波SPAC熱潮，力拚轉型為台灣第一家醫療產業SPAC的敏成，將改名為「敏成健康科技」，並採取業務分割策略；敏成健康科技為主體在興櫃掛牌，而熔噴布等科技材料相關業務，將納入新設的子公司敏成，暫訂10月22日分割。
盛弘集團董事長楊弘仁表示，隨著美國積極推廣疫苗，加上新冠藥物上市，美國已經從物理性防疫，改成生物性防疫，有鑑於口罩時代已過去，敏成原本要到美國設立的熔噴布生產線已決議作罷；目前將由敏成健康建構SPAC，內部已積極在尋找小而美的醫材生技公司，力拚明年第一季前找到收購標的。
另外，率先台灣公司在美國掛牌的Maxpro Venture，今年6月在美國註冊，7月送件申請掛牌，以每單位10美元發行900萬單位，其中包含1股普通股，以及可以在11.5美元執行的權證，透過IPO募集9,000萬美元。該公司掛牌後將鎖定「2億美元到20億美元間，位於歐洲、美國或亞洲的生技醫藥公司」。
Maxpro Venture的團隊中，包含曾任職於宣捷集團、心悅國際代理營運長的陳鴻榮，前台安生技總經理鍾裕民，外界認為，其資金來源應是科技業。據了解，由於Maxpro Venture的IPO將於美國時間10/12以後正式完成，屆時即會對外公布相關訊息。
(時報資訊)
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