企業資金充沛，法人現金搶買商辦，提高自用或收益型資產配置，今年總價超過1億的大型商用不動產交易至少有11件以現金購入，買家不乏建設公司、科技資訊業、金融、汽車等產業，豪砸至少31億元現金置產。
根據台灣房屋調查，今年前八月，有包括「大直CBD時代廣場」、「敦南摩天大樓」、「世界通商金融中心」、「南港遠東ABC智慧科學園區」、「御景松華」、「任遠忠孝」等11件億元商辦交易，買家為法人以不貸款方式購置，其中七件為屋齡25年以上的中古商辦，屋齡最高的是中華郵政以約3.56億元買下「白宮企業大樓」一樓，屋齡43年，該地原本就由中華郵政和地球村美日韓語-敦化校承租，如今中華郵政「由租轉買」當起房東。
至於新興商辦如「大直CBD時代廣場」，8月成交3樓戶別，總價2億元、每坪約99.1萬元，買家為盈福開發；甫於去年完工的內湖「識野科技大樓」，2月和潤企業以近7.2億元買下七樓辦公室，顯示大直、內湖因內科廠辦需求動能強勁，購買整棟或單層商辦不少，知名的交易包括萬海航運買「長虹新世代科技大樓」二棟、威剛科技買「長虹雲端科技大樓」1/4棟等。
台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，在通貨膨脹、疫情導致台商回流等因素之下，不少大型公司將資金轉往不動產，不過因房地合一稅2.0新制於7月上路，這些投資者以長期置產為主要目標；除了新穎的商辦成為知名企業的總部據點之外，精華地段的中古商辦也是指名度高的物件，包括信義計畫區、南港軟體園區、大直重劃區、內科等，都是企業尋找的投資標的。
張旭嵐指出，高端族資金充沛，在尚無其他適合投資標的下，選擇將資金放置不動產中，就算央行一再釋出打炒房措施，限制貸款成數及寬限期，但不影響這些高端買方以現金購置方式入手，不僅可省下貸款利息費用，日後若有資金需求，還可用不動產抵押增貸，長期還有收租效益，可說「一舉三得」。
(時報資訊)
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