針對房貸利率，金融圈人士指出，央行已向全體國銀確立「房貸利率三級制」，也就是首購、二房、三房各有最低利率門檻，依序為1.31％ 1.6％和1.72％，未來民眾購屋時，任何一家國銀在給予利率訂價都必須遵照上述的「三級制」，以徹底執行「差別化訂價」。
金融圈人士對此指出，「三級制」的定價法則至關重要，但為了避免招致「聯合訂價」的疑慮，因此不會見諸文字，包括央行對各銀行白紙黑字的發文也不會看到，就如同所謂的1.31％房貸最低價，央行雖未發函，在全體國銀間已行之數年。
相關人士透露，根據幾家指標大型公民營房貸銀行提報給央行的調查結果，目前首購族房貸普遍占比各銀行的八成以上，即使二房比率較高的民營銀行，占比也大約在兩成左右，其他的大型公股行庫則普遍低於兩成，因此大約僅兩成房貸族會受到上述三級制訂價的影響。
其中，倘若房貸戶買的是第三房（指目前在銀行體系的第三筆房貸），行庫主管指出，「就是直接比照豪宅訂價」，利率都是1.72％。
至於「二房」房貸，據指出，央行日前召全體國銀開會時有提示，不論是新成屋或中古屋，希望利率一律以1.6％起跳。
行庫主管表示，央行在會中也特別提示，不論是公教住宅貸款，或是建商的整批性分戶房貸，對於二房、三房的房貸，均將一體適用1.6％、1.72％起跳的利率，不能因為這兩種類型具「專案貸款」，而較其他房貸戶享受差別待遇。
因此，未來不論是公教住宅貸款，或是建商的整批性分戶房貸，銀行在向客戶報價時即使最低價是1.31％，也必須附上「備註條款」，加註「二房或三房等訂價必須依照政策辦理」等說明。
(時報資訊)
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