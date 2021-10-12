內政部研議中的「旅館轉型社會住宅計畫」已大致底定，旅館轉型社宅將視為政府直接興建的社宅，租稅優惠加碼，有三免，包含地價稅、房屋稅全免，租金收入也免納營業稅。同時，提供兩補助，裝潢修繕補助和租金差額補助。
蔡政府訂下八年20萬戶社宅目標，其中政府直接興建12萬戶社宅，推動八萬戶包租代管。內政部次長花敬群強調，旅館轉型社宅雖視為政府直接興建的社宅，但直接興建12萬戶社宅目標維持不變，仍將持續興建，「一定會做到」，旅館轉型社宅的戶數是額外增加的戶數。
政府直接興建12萬戶社宅部分，目前已完工、施工中及決標待開工戶數，已達四萬戶，剩下的八萬戶，也開始啟動，規劃由國家住都中心負責興辦6.8萬戶，地方政府1.2萬戶。
花敬群表示，旅館轉型社宅鎖定已退場的旅館、即將退場的旅館和經營不下去的旅館三大目標，是幫助受疫情影響經營不下去的旅館度過難關，可以有固定收入，而非鼓勵正常營運的旅館轉軌社宅。據了解，在內政部和旅館業者的溝通過程中，目前以六都的旅館業者對於轉型社宅較有興趣。
內政部本周將邀集相關部會就「旅館轉型社會住宅計畫」進行溝通後，呈報行政院審查，俟行政院核定後，就到全台各地舉行說明會，預訂明年1月1日上路。根據規劃，旅館轉型社宅，申辦主體有三，一是國家住都中心承租旅館業者的房間後，提出轉型社宅申請，並負責經營、管理。
二是旅館業者提出轉型社宅申請，旅館業者可以選擇自行經營、管理，在這種情況下，旅館業者必須取得租賃住宅服務業證照，才可以自己經營、管理；或者旅館業者可以找包租代管業者來代管，不必自己經營、管理。
三是包租代管業者把旅館包租下來後，提出轉型社宅申請，並負責經營、管理。
至於旅館轉型社宅年限，一期為三年，屆期可以展延。旅館業者轉型社宅，政府也將提供兩種補助，一是裝潢修繕補助，二是租金差額補助，因旅館飯店的裝潢與住宅不同，轉為社宅，可能需要裝修，而旅館轉型社宅後的房租，和同一地段一般住宅租金行情間的差距，將由政府提供適度補助，以吸引有意願的旅館業者轉型社宅。
(時報資訊)
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