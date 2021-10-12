近年房價大漲，住宅租金也跟漲，據業者統計，七都待租住宅租金開價，今年以來漲幅超過一成，租金開價全面創下歷史新高，比起近年漲勢強勁的房價，租金漲幅更大！業者分析，房價取得成本高、租屋需求強勁，帶動租金往上走揚，與房價同步創高。
根據屋比房屋統計近年七大都會區網路待租住宅租金開價單價走勢，租金開價均呈現「仰角加大」上攻的漲勢，五年來住宅租金開價漲幅約在20～34％，不過單單今年九個多月來，租金開價漲幅高達9～15％；其中，台北市平均開價達每坪1,756元，相當於一間10坪套房平均月租開價1.7萬元以上，若是30坪住宅平均月租5萬元以上，比起五年前租金高出約1萬元。
不僅租屋需求強的台北市租金高漲，近年房市熱絡的其他都會區租金上漲幅度更可觀，新北、桃園、新竹、台南等地，五年來租金漲幅均達三成以上。新北市自去年突破每坪千元大關後，目前租金開價達每坪1,125元，過去租金基期低的雙北以外都會，五年前每坪租金僅不到700元，如今全面站上每坪800元，高所得人口結構、房價飆漲的新竹，更已逼近每坪900元，成為雙北以外租金最高的都會區。
進一步比較五年來七都待售住宅屋主開價、與待租住宅房東開價的兩者走勢，待售住宅開價上漲13～30％，待租住宅開價上漲20～34％，七都租金漲幅均大幅房價漲幅；其中，雙北、桃、竹四都租金漲幅遠遠高出房價漲幅約5～15個百分點，台中、台南、高雄則是售租行情漲幅較為同步，租金約較房價漲幅高出約1～2個百分點，北台灣都會區在租屋需求強勁下，開價上調幅度比房價漲幅更高。
通膨壓力下，租金持續走高，加深了租屋族壓力，屋比房屋總經理葉國華表示，房價高漲使得購屋門檻提高，延長購屋準備期，使租屋需求持續強勁，加上全台城鄉差距拉大，資源集中都市，就學就業人口往都市移動，近年各地新興重劃區開發，不少鄰近學校、商圈、產業園區的新建房屋取得成本高，屋主提高租金招租，仍有相當需求。
(時報資訊)
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