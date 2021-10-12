國內產業對於綠電需求愈來愈大，許多供應鏈要求製程中必須使用，購買綠電憑證為現階段產業迫切之需求，根據統計，目前已發出78萬張，預估明年第一季有望突破100萬張，交易度數可望超過10億度。據悉，市面上99％均是台積電收購，顯見護國神山在生產製程中，綠電需求數量相當龐大。
據統計，2019年發出3.24萬張憑證，到了2020年底，總計發出50萬張，標檢局說，累計至本月8日，發出張數達到78萬878張，其中風力發電憑證有56.21萬張，太陽能憑證有21.85萬張，預估年底可以發出85至90萬張，明年第一季挑戰百萬張。
標檢局官員說，風力發電憑證數目前全數是陸域風電，由於離岸風電發電成本仍高，預期短期內不會有離岸風電轉供電力情況，後續隨競標風場完成建置後，未來就有機會讓離岸風電加入憑證交易市場。
官員指出，觀察近期綠電憑證交易市場相當熱絡，約每兩周就有一案完成交易，且市面上綠電搶購情況相當明顯，這是由於半導體產業對綠電需求量大，尤其是台積電，幾乎市面上99％都是台積電收購。
不過這樣的情況即將改變，官員說，愈來愈多產業對綠電需求甚殷，預計下次統計時就會出現更多行業計入綠電自發自用，金融業、生技業、封測、資訊等產業都積極布局綠電憑證，有助提升企業形象。
值得注意的是，過去兩批綠電憑證交易就已十分熱絡，首波綠電促成台積電、正崴精密、元太科技、大江生醫、正信不動產等綠電需求者，而在供應端方面，則有台灣艾貴能源、曄恆能源、富崴能源、得禾能源、鴻元工程等發電業者，另中間促成交易售電業則有南方電力、瓦特先生及富威電力，總共有13家業者參與綠電交易。
第二波交易家數更增加至18家，包含大江生醫、元太科技、台積電、台灣萊雅、台北101、博仲法律事務所、得禾能源、富崴能源、苗栗風力、達德能源（中威風力、鹿威風力、安威風力、崎威風力、通威風力與清風風力）、台汽綠能、瓦特先生及富威電力等18家。
(時報資訊)
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