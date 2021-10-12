國際油價狂飆帶動相關原物料價格上揚，中下游企業頂不住成本壓力，只能跟進調漲。浙江省江山市塑膠行業在十一長假後開出漲價第一槍，宣布11日起，所有會員企業產品價格上調70％～80％，這不僅是該行業兩周以來第二度漲價，漲幅之高更是令人咋舌，市場憂心，接下來恐將引爆下一波塑膠業漲價潮。

證券日報報導，江山市塑膠行業10日公布的上調產業價格倡議函指出，由於當前原材料及各項成本飆漲，企業有巨大的生產壓力，因此將產品價格統一上調。值得注意的是，該協會在9月1日時，曾將價格上調5％～10％，接著十一長假前的9月28日再上調45％～55％，節後又再大幅漲價。

報導稱，8月以來國際油價回升，石化相關價格亦節節攀升，巴斯夫、陶氏、杜邦等國際化學大廠多次調漲，帶動下游的塑膠化工市場價格也持續飆升，EVA、PC、PVC等常用塑膠品類價格屢創新高。

不僅如此，大陸正值「金九銀十」生產旺季，下游的家電、汽車、電子業開工率都在不斷提高，對塑膠等基礎原料的需求也在迅速增加，更是加劇塑膠產品漲價情況。

海通期貨能化研究員干方磊認為，江山市短短一個多月三度調漲塑膠價格，主要是原料及再生料價格在短期內暴漲所致。

原油最新價格每桶已達到接近80美元，來到2014年底以來的高價，此外焦炭價格也在上升，致使下游石化塑膠產品成本跟進走升，預估到2022年2月以前，價格難有下跌空間。

他指出，塑膠現貨華東市場價格9月28日為每公噸人民幣（下同）9,270元，10月9日價格達到了1萬元，漲幅高達7.9％，而2020年同期價格增長速度僅為0.7％。隨著江山塑膠業再度上調價格，市場憂心恐將引爆下一波漲價潮。

(時報資訊)