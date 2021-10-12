台廠高度集中的據點之一江蘇省，在9月最後一周強力執行能耗雙控的限電政策下，不少電子上游廠如PCB、封測、電源供應器等業者，多有接到強制停工或限電降載的要求，原擔心在十一長假後將持續受影響，但目前看來，情況似乎暫時較9月底時紓緩，惟後續狀況仍需要持續觀察。

據當地電子供應鏈業者指出，十一期間，部分位於常州的台電子廠，多僅有廠內產線人員上工，當地電廠不再提前發文通知廠商停電，而是於前一晚「打電話」告知翌日須停電或降載幾成之後執行。如光寶位於常州的廠區就停工兩、三日，另一家半導體廠則是被要求降載25％。

至於位於浯江、蘇州及東莞的台電子廠，目前限電及降載的情況則沒有9月底時的緊迫。尤如電子代工、零組件廠，因能耗偏低，因此9月底以來多仍能維持產線正常運作，就算部分有停電的廠區，也尚可以柴油發電機因應。

業者指出，由於整個電子供應鏈綿長，加上散布的廠區又廣，因此很難簡單判斷限電或是斷電的情況到底是否有所改善，整體來說，規模大、有名有姓的大廠被嚴格斷電的狀況較不易發生，不過很多上游材料的供應商，就很難保證是否完全不會受到斷、限電的影響。

(時報資訊)