此前飆漲的海運價格有退燒跡象，近期中美海運價格有所回落，跌幅高達一到兩成。除航運公司凍結運價外，中國當前的停電限產政策下，導致企業出貨量減少也成為推手之一，但許多外貿企業仍認為運價還會繼續探底，正按兵不動等待出貨時機。
證券日報報導，2021年持續飆漲的海運價格自9月中旬以來有所下滑。在中美航線方面，中國／東亞至北美西海岸海運價格從9月10日高點每FEU（40呎櫃）20,586美元開始下跌，在10月8日價格每FEU報16,004美元，一個月內跌幅達到22.26％。中國／東亞至北美東海岸的海運價格也從9月10日高點每FEU報22,173美元跌約12％，至10月8日價格每FEU報19,421美元。
報導引述IPGG中國首席經濟學家柏文喜分析，近期海運價格滑落，除了貨櫃調運與供需重新平行減少缺口外，與中國國內的限電限產政策也有關，企業因出貨量下滑，對貨櫃需求跟著減少。
中信證券首席IFCC分析師明明指出，許多航運公司在9月凍漲運價，當中不少公司已預期中國限電政策下出貨量將會減少，航運公司甚至還降價吸引貨量，目前海運價格無論在一級市場還是二級貨運代理報價都有回落。
報導指出，此段時間海運價格下滑也與中國十一長假有關，許多企業在節前就安排完出貨事宜，因此十一期間貨運需求較低、運價也回落。
展望後期海運價格走勢，柏文喜認為，中美航線海運價格有望穩步下降，關注焦點包括中美雙向貨運量增減、貿易品項差異帶來的貨櫃需求變動、疫情對港口作業進度與遠洋運輸運能的影響等。
值得注意的是，許多企業仍不覺得運價低點已到，還在等待更低的價位才打算出貨。報導引述GLA全球物流聯盟網創辦人孫文芳說法稱，現階段中美運價整體下滑，但貨運代理公司接單量也有所降低，反映很多外貿企業目前正處於觀望階段。
(時報資訊)
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