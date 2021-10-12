全球晶圓代工龍頭台積電法說會14日登場，外資圈有備而來，陸續提出法說關注焦點，高盛證券先一步力挺台積電毛利率穩穩站在五成之上、海通國際預料台積電主要製程產能利用率超過百分百，吹響多頭集結號，台積電可望領銜晶圓代工、矽晶圓指標股，守護台股多頭堡壘。
前股王大立光法說會落幕，基本面未見好轉跡象，自身陷入2,000元大關保衛戰，光學族群逆風揮之不去，台股亟需強而有力權值股登高一呼，扮演多頭希望。統整外資圈對台積電法說會焦點，圍繞在毛利率走勢、資本支出會否調升、終端需求強勁程度、庫存變化、大陸限電短中長期的影響性、3奈米製程量產進度等六大面向上。
值得關注的是，外資圈最近對半導體產業前景，分歧開始變多，因此，能夠凝聚共識之處，方能提高機構法人資金著墨意願。舉例來說，富邦投顧、高盛日前才陸續降評封測指標股，內外資看IC設計高價股也多有歧異；相對地，晶圓代工雙雄台積電、聯電，以及矽晶圓產業指標合晶、環球晶，幾乎獲得外資圈一面倒看好，兩大次族群成為半導體產業信心匯聚之處。
花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志指出，以3奈米製程為首帶起台積電資本密集度急遽增加，可能促使台積電提升資本支出，基於資本支出計畫提高，台積電更可能調高2021～2025年營收年複合成長率至15％以上，也就是說，台積電四、五年內營收將比2020年多出一倍。另外，高盛亦進一步指出，受惠5G、人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、車用、未來更多創建投資擴產計畫加持，資本支出說不定還有再度調升空間，換言之，外資對台積電毛利率前景，產業終端需求，皆抱持一定信心。
外資聯博指出，台積電第三季營收合乎預期，第四季就算智慧機與部分客戶訂單調整，整體需求依舊強勁、產能仍十分吃緊，此外，台積電晶圓代工漲價於12月生效，預期第四季財測可望驚豔市場。
(時報資訊)
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