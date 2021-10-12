晶圓代工廠傳出將在第四季拉高車用晶片產能，以緩解車用晶片供給缺貨情況，法人看好，IC設計廠聯發科、凌陽及偉詮電將可望受惠這波效應，拉高車用晶片出貨動能。此外，車用晶片供給增加，搭配使用的二極體出貨同步看增，因此強茂及台半亦有機會同步搭上車用晶片商機。

車用晶片市場在歷經近一年的供給短缺後，終於有望在第四季獲得晶圓代工廠拉高車用晶片產能，以緩解車用晶片短缺供應鏈指出，晶圓代工廠在第四季有望替車用晶片增加產能主要原因來自於，第四季一向都是供應鏈在年底前的庫存調整期，加上終端品牌下修全年出貨動能，使部分產能空缺並讓給車用晶片投片生產。

由於車用晶片市場可望在第四季迎來增加產能，因此法人看好，聯發科、凌陽及偉詮電等切入車用晶片市場的IC設計廠，車用相關業績出貨動能可望明顯看增。

其中，聯發科在車用市場布局已經有數年時間，並以車用通訊系統、智慧座艙系統、視覺駕駛輔助系統及毫米波雷達解決方案等切入前裝車用零組件供應鏈，其中智慧座艙系統更已經開始量產出貨，獲得國際知名車廠青睞，在這波車用晶片缺貨漲價商機當中受惠不少。

偉詮電在車用晶片市場當中則以先進駕駛輔助系統（ADAS）切入日系車廠供應鏈，並與車廠合作關係密切，目前更推出車用USB-PD晶片準備搶攻前裝／後裝車用市場。法人看好，偉詮電ADAS、USB-PD的車用晶片出貨占比可望持續爬升，替偉詮電帶來顯著業績成長動能。

由於車用晶片產出可望在第四季擴增，因此搭配車用晶片使用的二極體出貨亦有望看增。法人指出，台半、強茂等二極體廠在車用二極體市場具備一定出貨動能並卡位進入全球一線車廠供應鏈，隨著車用晶片在第四季出貨動能看增，台半、強茂業績更可望迎來淡季不淡的第四季營運表現。

(時報資訊)

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